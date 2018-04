EIDSIVATING LAGMANNSRETT: Politimannen ble dømt her i Eidsivating lagmannsrett, som ligger i Hamar tinghus, til 18 dagers betinget fengsel samt en bot på 10 000 kroner. Foto: Roger Neumann / VG

PST-ansatt ikke trodd av lagmannsretten – dømt for råkjøring

Publisert: 03.04.18 14:19

I tingretten ble den PST-ansatte politimannen frifunnet, men lagmannsretten trodde ikke på at politimannen hadde gjenopptatt et spaningsoppdrag da han kjørte 135 km/t i 80-sonen.

Det var 30. mars i 2016 at politimannen ble målt i 135 km/t mellom Furuset i Oslo og Skedsmo i Akershus i nordgående retning på E6.

Spesialenheten for politisaker tok ut tiltale mot mannen i januar 2017, og la ned påstand om tap av førerretten i åtte måneder samt 36 dagers betinget fengsel.

Nedre Romerike tingrett mente ifølge Nettavisen at det ikke kunne utelukkes at politimannen utførte et tjenstlig oppdrag på fritiden, og frikjente han for råkjøringen.

Spesialenheten anket deretter skyldspørsmålet til Eidsivating lagmannsrett.

Ikke trodd

Det var ingen tvil om at politimannen hadde vært ute på spaningsoppdrag sammen med flere andre kolleger denne kvelden, men oppdraget ble avsluttet klokken 23.00.

Politimannen var da på Alnabru i Oslo og bestemte seg for å kjøre hjemover. Han forklarte at han ville høre på musikk, men at CD-spilleren ikke virket, noe som gjorde at han stanset i et påkjøringsfelt tilknyttet E6 i nordgående retning.

Det var da han så en personbil han knyttet til et spaningsobjekt av høy prioritet, hevdet politimannen. På bakgrunn av dette valgte politimannen å iverksette spaning. I forsøket på å ta igjen bilen, for å få sett hvem som satt i den, måtte han holde høy hastighet, hevdet politimannen.

Politimannen hevdet at han ikke klarte å ta igjen bilen og at han dermed avsluttet oppdraget og kjørte av E6. Da ble han stanset av UP.

Det var ikke tvil om at politimannen hadde kjørt i 135 km/t, spørsmålet for lagmannsretten var om han hadde gjort det i politiets tjeneste og dermed skulle frifinnes.

Flertallet i lagmannsretten trodde ikke på politimannen og fant det bevist utover enhver rimelig tvil at han ikke gjenopptok noen tjenestehandling etter at han ble dimittert ca. kl. 23.00.

Erkjente skyld på stedet

Retten la vekt på at politimannen ved flere tidligere anledninger hadde blitt stoppet for fartsovertredelser, men at disse forholdene var blitt oppgjort på stedet fordi han legitimerte seg som polititjenestemann og opplyste at han var i tjeneste.

Flertallet utelukket at mannen forklarte til politiet at han utførte en tjenestehandling etter å ha blitt dimittert fra det organiserte spaningsoppdraget. Flertallet la også vekt på at politimannen erkjente straffskyld i feltavhøret, og at han samtykket til tilståelsesdom og førerkortbeslag.

«Flertallet finner ingen holdepunkter som kan begrunne at en erfaren politimann skriver under på en uriktig tilståelse.» står det i dommen.

Lagmannsretten dømte politimannen til 18 dagers betinget fengsel, samt en bot på 10.000 kroner. Han ble frifunnet for kravet fra påtalemyndigheten om at han skulle miste føreretten.

Politimannens forsvarer, Lars Erik Skotvedt, har ingen kommentarer til dommen.

– Det er for tidlig å si om den vil bli anket, sier advokaten.

