EKS-KLIENT: Katharina Ruberg er en av flere tidligere klienter av Espen Andresen som har gått til anmeldelse. Hun mener politiets håndtering er for dårlig. Foto: Hallgeir Vågenes

Tidligere addictologi-klienter fortviler: 13 anmeldelser – 13 henleggelser

Publisert: 02.04.18 19:54 Oppdatert: 02.04.18 20:22

Tidligere klienter av terapeutene Espen Andresen og Laila Mjeldheim har gått til politiet og anmeldt bedrageri, trusler og vold. Alt er blitt henlagt – eller lagt på vent.

VGs undersøkelser viser at det de siste fire årene er levert inn minst 15 anmeldelser av Addictologi Akademiet til Espen Andresen, Laila Mjeldheim og flere av deres nære støttespillere.

Sakene har – år etter år – blitt henlagt etter kort tid. Politiets begrunnelse har flere ganger vært mangel på kapasitet. To anmeldelser fra desember i fjor er ennå ikke sett på.

Samtidig har mediene, inkludert VG, latt Andresen og Mjeldheim slippe til gjentatte ganger med suksesshistorier om hvordan de har hjulpet mennesker ut av sex-, rus- og annen avhengighet. De har begge tjent millioner på sine virksomheter.

I går avslørte VG hvordan flere utbrytere fra addictologimiljøet har blitt utsatt for trusler . To navngitte torpedoer erkjente hvordan de har kontaktet tidligere medlemmer som har havnet på kant med Andresen og Mjeldheim.

Tidligere medlemmene spør seg nå hvorfor politiet har lagt vekk anmeldelse etter anmeldelse, og ikke valgt å se sakene i sammenheng.

Eks-klient: Redd

– Jeg lurer på hva som skal til for å bli tatt på alvor. Er det sånn at det er helt greit å bli truet, trakassert og forfulgt? Er det helt greit å ikke føle seg trygg på jobb og i sitt eget hjem? spør Katharina Ruberg (39).

Ruberg mener at politiet ikke gjør jobben sin.

– Det er bekymringsfullt og frustrerende at alle sakene blir henlagt eller ligger urørt. Det virker på meg som at politiet ikke tar dette på alvor, sier hun.

Hun var klient av Espen Andresen i flere år sammen med sin samboer Niklas Misund (42). De anslår at de har brukt 750 000 kroner på terapi og utdanning hos Andresen, som eier Addictologi Akademiet.

Problemene startet da de sluttet høsten 2016. Og problemene eskalerte da Ruberg i august i fjor skulle vitne i en arbeidsrettssak mot Laila Mjeldheim (41), Andresens nærmeste samarbeidspartner og eier av salgsbedriften Det Norske Kartselskapet.

Hun anmeldte flere personer fra addictologimiljøet for trusler.

Saken ble henlagt etter et par måneder.

Fakta De anmeldte sakene Dato: 27. november 2014 Anmeldt: Addictologi Akademiet AS Gjelder: Frihetsberøvelse Status: 15. desember 2014 på grunn av manglende kapasitet Dato: 22. desember 2014 Anmeldt: Addictologi Akademiet AS Gjelder: Ukjent Status: Henlagt 5. januar 2015 på grunn av manglende kapasitet Dato: 19. februar 2015 Anmeldt: Det Norske Kartselskapet Gjelder: Hensynsløs atferd Status: Henlagt 27. april 2015 på bevisets stilling Dato: 8. juni 2016 Anmeldt: Lars Petter Pedersen Gjelder: Trusler Status: Henlagt september 2016 på grunn av kapasitet Dato: 5. august 2017 Anmeldt: Ukjent gjerningsmann Gjelder: Kroppskrenkelse Status: Henlagt 8. februar 2018 på grunn av ukjent gjerningsmann Dato: 6. september 2017 Anmeldt: Laila Mjeldheim og fem andre fra addictologimiljøet Gjelder: Trusler Status: Henlagt 23. november 2017 på grunn av bevisets stilling Dato: 6. september 2017 Anmeldt: Person fra addictologimiljøet Gjelder: Trusler Status: Henlagt Dato: 9. november 2017 Anmeldt: Det Norske Kartselskapet og fire personer fra addictologimiljøet Gjelder: Bevispåvirkning og unndragning fra strafforfølgning mv Status: Henlagt 8. desember 2017 på grunn av manglende kapasitet Dato: 11. desember 2017 Anmeldt: Addictologi Akademiet AS Gjelder: Grovt bedrageri Status: Ligger på vent. Dato: 13. desember 2017 Anmeldt: Addictologi Akademiet AS Gjelder: Bedrageri Status: Ligger på vent. I tillegg kommer fem av anmeldelser av Det Norske Kartselskapet for bedrageri av kunder gjennom over- og dobbeltfakturering. Disse ble henlagt av kapasitetsgrunner, på bevisets stilling og etter politiets helhetsvurdering.

Anmeldte straffedømt torpedo – henlagt

Andres Steff-Pedersen (34) havnet våren 2016 i en konflikt med sin tidligere arbeidsgiver Laila Mjeldheim i kartselskapet. Han mente hun skyldte han lønn og feriepenger.

I juni samme år ble han kontaktet av den torpedodømte Lars Petter Pedersen (47), som er godt kjent av politiet. Steff-Pedersen ble oppringt og fikk truende SMS-er. Han ble så skremt at han umiddelbart gikk til politiet.

Tre måneder senere var også denne saken henlagt – på grunn av manglende kapasitet.

Torpedodømte Lars Petter Pedersen hevder selv at han ble ført bak lyset av Mjeldheim da han kontaktet 34-åringen.

Henla slag mot rettsvitne

VG fortalte i går historien om hvordan 29-åringen Bjørn Ivar Nordstrøm 5. august i fjor ble slått ned av en ukjent gjerningsmann utenfor sitt hjem.

Overfallet fant sted fire dager før han, i likhet med Katharina Ruberg, skulle vitne mot sin tidligere arbeidsgiver Laila Mjeldheim. Kartselskapet-sjefen var saksøkt av en tidligere ansatt.

I avhør med politiet navnga Nordstrøm sin tidligere sjef, Mjeldheim. Mjeldheim var i en kort samtale med politiet, men ble aldri formelt avhørt. Hun nekter enhver forbindelse til overfallet.

Anmeldelsen ble henlagt av Oslo-politiet i februar – uten at sentrale bevis var innhentet.

– Mafiavirksomhet

De mange henlagte sakene får bistandsadvokaten Olle Nohlin i Matrix Advokater til å reagere sterkt.

– Politiet har håndtert disse sakene som små enkeltsaker og henlagt dem. Problemet er at alt nå taler for at disse sakene henger sammen i et organisert opplegg, sier Nohlin, som er Bjørn Ivar Nordstrøms bistandsadvokat.

Nohlin har påklaget politiets henleggelse av volden mot Nordstrøm.

– Slik VG har avslørt dette, fremstår handlingene i dette miljøet som rene mafiavirksomheten. Sakene i hele dette komplekset bør av åpenbare grunner etterforskes samlet. Målet ser ut til å være å ødelegge domstolsprosesser. Angrepene fremstår systematiske og omfattende, sier Nohlin.

Terapeutenes svar: Avviser alle anklager

Advokat: Understreker alvoret

Ann Helen Aarø er advokaten til Katharina Ruberg, som anmeldte trusler i forkant av at hun skulle vitne mot Laila Mjeldheim.

– Én sak kan med rette bli henlagt, om man ikke har noe mer konkret, men hvis politiet i lys av en rekke anmeldelser og presentasjonen man har fått gjennom media, ikke er villig til å løfte blikket, så er det problematisk, sier Aarø.

Hun mener de nye opplysningene om at torpedo- og drapsdømte menn har kontaktet utbrytere, bør få politiet til å reagere.

– Dette bør være en vekker for politiet, sier advokaten.

Anmeldte fire ganger

Den første anmeldelsen mot Addictologi Akademiet som VG er kjent med, ble levert i november 2014 av en av Andresens tidligere klienter, Marius Karlstrøm. Saken ble henlagt av på grunn av kapasitet 18 dager senere.

Totalt står Karlstrøm bak fire av anmeldelsene mot hovedaktørene i addictologimiljøet. Han har også vært en aktiv kritiker på blogger, deriblant under fiktivt navn, og i sosiale medier.

– Hva er grunnen til at du er så ivrig på å anmelde virksomhetene til Espen Andresen og Laila Mjeldheim?

– Grunnen til at jeg har anmeldt slik jeg har gjort, er fordi jeg mener det er på tide at disse stoppes, svarer Karlstrøm.

Politiet: Vil ta noe tid

VG har kontaktet politiet om de mange henlagte sakene. De har ikke kunnet besvare VGs spørsmål.

Marianne Midtbø, fungerende politiinspektør ved Sentrum stasjon i Oslo politidistrikt, har ansvaret for et flertall av anmeldelsene.

Politiinspektøren har fått flere spørsmål om politiets vurderinger i sakene, samt hva de har gjort for å se dem i sammenheng. Hun har ikke besvart VGs spørsmål.

Midtbø sier hun vil svare når hun får samlet de aktuelle politiadvokatene som har henlagt sakene.

– Dette vil ta noe tid, sier Marianne Midtbø.

Avviser alle anklager

Espen Andresen og Laila Mjeldheim har ikke besvart noen av VGs henvendelser angående denne saken.

Andresen har tidligere uttalt til VG:

– Jeg avviser på det sterkeste at jeg selv skal ha foretatt alvorlige kriminelle handlinger som å true mennesker, eller at jeg skal ha forsøkt å få andre til å true noen på mine vegne. Hva folk med ulike motiver for å sverte meg påstår at jeg har sagt eller hva de angivelig sier på mine vegne, får stå for deres regning. Det er i så fall en sak for politiet, skriver Espen Andresen.

– Addictologi Akademiet (AA) driver lovlig virksomhet innen alle typer avhengighetsproblematikk. (...) Jeg er selv blitt utsatt for drapstrusler, utpressingsforsøk og uthenging i sosiale medier fra folk som ønsker å skade meg og min virksomhet.

Mjeldheim har tidligere uttalt:

– Jeg har aldri engasjert torpedoer slik VG gjennom sin spørsmålstilling insinuerer.

– Jeg tar meget sterk avstand fra påstandene som er direkte usanne og/eller tatt ut av sin sanne sammenheng.

– Som VG kjenner til, er jeg over lang tid blitt utsatt for en svertekampanje, bl.a. på sosiale medier, falske politianmeldelser, forfølgelse, pengeutpressing, etc. Anklagene mot meg settes i sammenheng med dette.

Fem av anmeldelsene omtalt i denne saken var av Det Norske Kartselskapet for bedrageri av kunder gjennom over- og dobbeltfakturering. Disse ble henlagt av kapasitetsgrunner, på bevisets stilling og etter politiets helhetsvurdering.