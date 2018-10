HELTEN FRA VEMORK: I 2013 var da 94-årige Joachim Rønneberg tilbake på Vemork – 70 år etter at han ledet den spektakulære og risikable tungtvannsaksjonen. Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Skrev boken om Rønneberg: – Britene oppdaget det unike ledertalentet i ham

2018-10-21

Den storvokste unggutten fra Norge var bare 23 år gammel, men britene så et uvanlig talent i ham. Han ble valgt til å lede den spektakulære og høyst risikable sabotasjeaksjonen mot tyskernes tungtvannsanlegg på Vemork.

Dette forteller journalist og forfatter Gunnar Myklebust (68) – som skrev boken «Tungtvannssabotøren» om nå avdøde Joachim Rønneberg .

Den siste gjenlevende fra den legendariske tungtvannsaksjonen – Joachim Rønneberg døde natt til søndag, 99 år gammel.

Må forsvare freden

Som hos mange andre overlevende etter 2. verdenskrig, tok det flere tiår før ålesunderen Rønneberg begynte å fortelle om sabotasjeaksjonene han hadde vært med på.

– Når han begynte å fortelle, var det fordi han mente det var nødvendig å forklare yngre generasjoner om at freden og friheten ikke var en selvfølge, men at det kunne være nødvendig å gripe til våpen for å forsvare dette. Det var ikke for å oppnå egen oppmerksomhet og gunst, forteller Myklebust.

Ingen krigshelt

Han forteller at den gamle sabotøren hadde takket nei til mange forespørsler om å lage bok, og følte seg heldig og smigret over at Rønneberg til slutt takket ja til å samarbeide med ham.

– Jeg oppdaget snart at han hadde en formidabel hukommelse fra handlingene den gangen. Han nektet å bli kalt krigshelt – for ham var det de som satte livet til som var krigsheltene, han var blant de overlevende. Det var helt overnaturlig, nesten elektrisk å sitte og høre ham fortelle om krigen, i korte, enkle setninger. Han husket alt, forteller Myklebust.

Evne til planlegging

Rønneberg var en av de første som ble rekruttert av Norwegian Indepentent Company – en britisk militæravdeling populært kalt Kompani Linge – og fikk gjennomgå en lynrask utdannelse som sabotør i England.

– Det var britene som oppdaget hans talent. Han var den yngste i sabotørgruppen, men fikk ledelsen. Noe av hans styrke var en utrolig evne til planlegging. Aksjonen mot Vemork i 1943 var planlagt med stor grundighet – i detalj fra de kom over Hardangervidda, gjennomførte den nær selvmordslignende aksjonen, og med en troverdig retrettrute etter aksjonen – helt over til Sverige. Og takket være denne planen, som fungerte, ble aksjonen vellykket, forteller Myklebust.

Venn av kongehuset

Gjennom krigsoppholdet i England utviklet Rønneberg en livslang kjærlighet til landet – og var årlig på opphold i sitt elskede London.

– Han så nærmest England som sitt andre fedreland. Og han var svært avholdt, ikke minst i kretser rundt Imperial War Museum. Det er også en kjent sak at han var på gjentatte besøk hos Dronning Elisabeth og var en kjent person i hennes familie, forteller Myklebust.

Blant amerikanerne med samme interesse for krigshistorie ble den aldrende og flotte nordmannen gjerne omtalt som «Clint Eastwood» – ikke uten en viss likhet.

Gunnar Myklebust besøkte Rønneberg siste gang i forbindelse med hans 99-årsdag i august, og forteller om en svekket, men åndsfrisk kar, som fortsatt hadde sine ukentlige turer til konditoriet i Ålesund for å sitte med gamle venner.