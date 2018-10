PRAKTIKANT: Tonje Westgaard var bare 17 år og praktikant da William Nygaard ble skutt for 25 år siden. I dag jobber hun i helsesektoren. Foto: PRIVAT

Tonje så mannen som trolig skjøt William Nygaard

Tonje Westgaard forteller at hun hadde blikkontakt med mannen som trolig skjøt William Nygaard for 25 år siden. Men det sa hun til politiet først flere uker etter attentatet.

Westgaard (42) var bare 17 år gammel og praktikant i den andre delen av tomannsboligen i Dagaliveien den 11. oktober 1993 da de tre skuddene falt ved 08.30-tiden.

Det var NRK som tidligere onsdag fortalte Tonje Westgaards historie. Der står hun frem med navn for første gang.

Westgaard opplyser at hun var alene i boligen siden familien hun var praktikant for, var i Tyskland i forbindelse med et bryllup.

– Smalt tre ganger

– Jeg var på rommet mitt da det smalt tre ganger. Jeg skjønte ikke helt at det var skudd, men det smalt noe voldsomt og jeg gikk etter lyden. Da jeg kom inn på barnerommet ser jeg en som kommer løpende på den andre siden av gjerdet på naboens eiendom og hopper over gjerdet og inn på gårdsplassen hvor vi bodde, sier hun til VG.

– Han stopper opp og ser til høyre og venstre. Jeg ser ham og han ser på meg, forteller hun videre.

– Dere hadde blikkontakt?

– Ja. Så trakk jeg meg litt unna.

Løy for politiet

Familien hun var praktikant hos kom hjem like etterpå og Westgaard fulgte barnet i barnehagen. Da hun kom tilbake så hun at det var fullt av politibiler og sperringer. Men 17-åringen var så redd at da politiet spurte om hun hadde sett eller hørt noe, svarte hun nei. Først under rekonstruksjonen noen uker senere fortalte hun sannheten.

– Hvorfor løy du?

– Jeg ble veldig redd. Han hadde sett meg. Jeg visste ikke hvor han var og om han kunne oppsøke meg. Jeg fikk litt panikk, sier 42-åringen som beskriver mannen som gyllen i huden, med bart og utenlandsk utseende.

Hennes signalement dannet grunnlaget for tegningen politiet senere sendte ut.

– Angrer du på at du ikke sa fra tidligere?

– Ja, jeg fikk dårlig samvittighet. Jeg løy jo og det skal man ikke gjøre. Men jeg fikk hetta, sier Westgaard i dag.