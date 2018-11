I RETTEN: Politiadvokat Stine Grimstad og forsvarer Lorentz Stavrum før fengslingsmøtet Foto: Ådne Husby Sandnes

Vinstra-saken: 16-åring samtykker til varetektsfengsling

INNENRIKS 2018-11-02T11:30:11Z

LILLEHAMMER (VG) Den 16 år gamle gutten som er siktet for å ha drept en jevnaldrende jente, møter ikke selv i fengslingsmøtet som pågår nå.

Publisert: 02.11.18 12:30 Oppdatert: 02.11.18 13:11

Onsdag ble en 16 år gammel jente drept på Vinstra. Rundt 12 minutter etter at bevæpnet politi rykket ut fikk de kontroll på den antatte gjerningspersonen.

Siktedes forsvarer, Lorentz Stavrum, opplyser at hans klient samtykker til varetektsfengsling.

– Han forstår og aksepterer at situasjonen krever dette, sier Stavrum til VG

Her kan du lese om hva som har skjedd i saken til nå.

Retten har besluttet at fengslingsmøtet går for lukkede dører, med hensyn til fare for bevisforspillelse og siktedes unge alder.

Den siktede er ikke formelt avhørt av politiet, og han har fått behandling på sykehus siden onsdag .

Fredag opplyser Stavrum at gutten ikke vil møte opp på dagens fengslingsmøte, som startet klokken 12.30.

Uklar relasjon

Hans forsvarer forteller at han har snakket med siktede, men at det ennå ikke er gjennomført formelle avhør . Dermed er det fortsatt usikkert om 16-åringen erkjenner straffskyld.

– Han har det forferdelig. Han er jo blitt gjort kjent med siktelsen. Det er klart at for noen som blir siktet for drap, så er dette en ufattelig tragedie, sier Stavrum til VG.

Torsdag kveld ble gutten flyttet til en ikke spesifisert barnevernsinstitusjon et annet sted i landet, ifølge Dagbladet .

Ifølge politiet er både offer og siktet elever ved Vinstra videregående skole. Politiet har så langt ikke sagt noe om relasjonen til de to, men på en pressekonferanse i onsdagskveld sa de at de ville bruke mye energi på å kartlegge dette.

Grep inn

Politiet har så langt ikke kommet med en detaljert forklaring om hendelsesforløpet. Wenche Bøe var hjemme da hun hørte noe bråk utenfor huset. Fra vinduet ble hun vitne til drapshandlingen .

– Jeg gikk bort til vinduet, og der så jeg at det var noen som drev på med et basketak nedenfor her. Det var to gutter som sloss. Jeg trodde først det var noen barn, forteller hun.

Bøe forteller at to personer løp fra stedet mot en bil, mens en tredje gutt satt seg på en jente. Da hentet hun samboeren sin som fikk med seg resten av hendelsen.

En 56 år gammel mann ble skadet under hendelsen. Han skal ha grepet inn og forsøkt å avverge hendelsen , ifølge en person VG har snakket med. Han skal ha blitt knivstukket da han prøvde å gripe inn, og torsdag lå mannen fortsatt på sykehuset. Ifølge personen VG har snakket med, så hadde han det greit fysisk, men personen beskriver det som en «fryktelig opplevelse».

Bygda, som har rundt 2500 innbyggere, beskrives som hardt rammet av hendelsen.