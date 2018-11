Berit Svendsen gjester Lindmo på NRK lørdag kveld. Foto: NRK

Berit Svendsen på Lindmo i kveld: - Jeg synes de skulle strukket seg lenger

INNENRIKS 2018-11-02T20:14:01Z

Tidligere sjef i Telenor Skandinavia, Berit Svendsen, synes fortsatt det er vanskelig å forstå hvorfor Telenor ikke strakk seg lenger for å finne en løsning som passet begge parter.

Publisert: 02.11.18 21:14

Berit Svendsen sluttet som sjef i Telenor Skandinavia 4.september. VG beskrev i perioden før Svendsen sluttet en langvarig maktkamp i toppen av Telenor.

Kilder hevdet at da Brekke ble konsernsjef i 2015 forsøkte han umiddelbart å sende Svendsen til jobb i Øst-Europa. VGs kilder sa også at hun flere ganger fortalte at hun ble irettesatt av konsernsjef Sigve Brekke fordi hun var for synlig i media.

I perioden før Berit Svendsen sluttet, ønsket konsernsjefen å sende henne til en lederjobb i Asia. Sjefsjobben for DTAC, Telenors datterselskap i Thailand, var etter det VG erfarte et av jobbtilbudene.

Svendsen sa nei fordi fordi hun har tenåringsbarn og at det ikke passet med flytting. Men hun var villig til å flytte i 2020.

– Vanskelig å forstå

På kveldens Lindmo snakker Berit Svendsen om avgangen fra Telenor i høst:

– Jeg tenker at det ville vært mulig å finne en løsning som hadde vært bra for begge parter. Det hadde absolutt vært mulig. Og jeg synes de skulle strukket seg lenger, sier Svendsen.

– På hvilket punkt da? spør Anne Lindmo.

– At det dreide seg om tid, svarer Svendsen.

– Halvannet år?

– Mmmmmm (bekrefter).

– Kan du forstå hvorfor det ikke var mulig å gi det slacket, det halvannet året? Hva var grunnen til det?

– Jeg synes det er vanskelig å forstå. Absolutt, sier Berit Svendsen.

Les også: Kilder til VG: Slik prøver Sigve Brekke å presse Berit Svendsen ut av Telenor Norge.

Hun var en populær leder i Telenor Skandinavia.

– Vi beklager fortsatt sterkt at Berit Svendsen ikke lenger er en del av Telenor. Vi savner henne og latteren hennes, sier konserntillitsvalgt i El og It Forbundet, Esben Smistad.

Berit Svendsen er nå sjef for VIPPS internasjonale satsing. Hennes etterfølger Petter-Børre Furberg har ennå ikke startet.

Telenor: - Vi mener vi strakk oss langt

– Vi ønsket å ha med oss Berit videre. Vi mener vi strakk oss langt og søkte flere løsninger over lang tid. Den siste løsningen som lå på bordet var at Berit skulle fortsette som Skandinavia-sjef. Det er en stilling som sitter i konsernledelsen og hun ville vært styreleder i Telenor Norge, Sverige og Danmark. Den stillingen skulle hun ha til hun var klar for å reise utenlands, sier Atle Lessum, kommunikasjonssjef i Telenor Group.

Han legger til: – Vi er veldig glad for jobben Berit har gjort i Telenor og ønsker henne lykke til videre.

Til dette sier Berit Svendsen:

– Jeg hadde ønske om en jobb som operativ leder med mulighet for å skape betydelige verdier gjennom endringsledelse og ikke et mer passivt styrelederverv i datterselskaper i Telenor. Det ønsket mitt fikk jeg oppfylt gjennom den nye jobben i Vipps.