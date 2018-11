Støre tapte statsministerstolen: Berømmer Hareide for motet

– Han tok en stor sjanse. Det inngir respekt, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Etter de nerveprirrende avstemningene på Gardermoen og da Knut Arild Hareide gråtkvalt hadde «sagt opp» på direkten, hadde Ap-lederen behov for å berømme Hareide.

– Det er bra for norsk politikk at noen virkelig går så grundig inn i noe man tror på. Du har jo sett på denne mannen at han har følt en frihet for å snakke om det han virkelig tror på, sier Støre.

Han mener KrFs veivalg svekker muligheten til å få mer fellesskap og mindre forskjeller.

– Det er trist og negativt for Norge.

Etter det dramatiske landsmøtet på Gardermoen , der blå side vant med 98 mot 90 stemmer, var Norge bare få stemmer unna en ny kurs for landet, poengterer Støre.

– Visjonen Hareide hadde, syntes jeg var spennende. Det ville vært et retningsvalg, og det hadde gitt Frp og Høyre avløsning. Det er trist for landet, det er det viktigste, sa Ap-lederen.

– Var dette din siste sjansen til å bli statsminister?

– Nei! Vi fortsetter det vi har gjort, med ny politikk i opposisjon vi er i godt gjenge og det største partiet igjen på målingene.

Flagget til topps

SV-leder Audun Lysbakken synes også KrFs retningsvalg er trist.

– Det innebærer at KrF prioriterer ned kampen mot fattigdom og ulikhet og klimakampen, til fordel for et valg som kommer til å gi Høyre og Frp mye mer makt. Det blir en verre forskjellspolitikk, mener Lysbakken.

Han ser på Hareide som en slags dagens vinner:

– Han er en partileder som virkelig går av med flagget til topps. En som har stått rakrygget og virkelig vist vilje til å stå for noe og ikke minst trukket en linje mot høyrepopulismen, sa Lysbakken til VG.

FrP-leder og finansminister Siv Jensen sier hun er glad for KrFs veivalg, men har ikke tenkt å forskuttere en regjeringsutvidelse.

– Frp er klar for sonderinger med KrF, men jeg har ikke tenkt å forskuttere en regjeringsutvidelse. For Frp er det politikken som er viktigst. Vi skal bruke tid på å sikre at Frps kjernesaker også blir ivaretatt, dersom KrF skal inn i regjering, sier finansministeren til NTB.

Fornøyd Skei Grande

Venstre-leder Trine Skei Grande er deimot fornøyd med å få et annet sentrumsparti inn i regjering.

– Vi har stått sammen med KrF i sentrum i lang tid, og har hele tiden villet fortsette med det, sier hun til NTB. Men hun kommer til å savne Hareide som partileder.

– Det er trist, men jeg har forståelse og respekt for avgjørelsen.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum ser frem til å møte sin kollega på Stortinget.

– Nå er han jo en god kollega på Stortinget. Det er alltid brutalt når det er den type endringer, men det er Hareides valg og det er KrFs valg. Da får de stå for det., sier Vedum.