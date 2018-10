PÅ VEI: Disse nederlandske styrkene er på vei til Norge, for å delta i NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Remko de Waal / ANP

Frykter sabotasje mot NATO-øvelsen

INNENRIKS 2018-10-24T08:54:55Z

Stater eller grupper kan prøve å forstyrre gjennomføringen av den store NATO-øvelsen Trident Juncture. Spionasjetrusselen betegnes som alvorlig.

Publisert: 24.10.18 10:54

Hoveddelen av den store NATO -øvelsen sparkes i gang fra den 25. oktober til 6. november. Da er det en fare for at fremmede makter eller grupper vil forsøke å forsøke å forstyrre gjennomføringen av øvelsen. Det sier kommunikasjonssjef Knut Grandhagen i Cyberforsvaret til VG.

– Når 50 000 soldater kommer til Norge for å øve og trene under arktiske forhold, er det vår oppgave å legge til rette for og beskytte NATOs oppdragsløsning. Det verste som kan skje for NATO sin del er at oppdraget ikke lykkes, og at avdelingene ikke får det øvingsutbyttet de er ute etter, sier Grandhagen.

– Etterretnings- og spionasjetrusselen er også alvorlig, legger han til.

Under øvelsen skal de i overkant av 50 000 NATO-soldatene som kommer til Norge øve på et scenarioet der det fiktive landet «Murinus» angriper Norge nordfra , og at NATO-alliansens artikkel fem utløses.

Solberg: Noen vil teste oss

– Vi har stor oppmerksomhet på at noen vil forsøke å teste ut våre systemer, enten Forsvaret sine systemer, eller totalforsvaret på sivil side. Men hvis noen gjør det, er det en reell øvelse for hva vi kan oppleve i en gitt konfliktsituasjon, sier statsminister Erna Solberg til VG.

VG-spesial: Slik blir gigantøvelsen Trident Juncture

Øver på cyberoperasjoner

NATO-sjef Jens Stoltenberg bekrefter at styrkene skal øve på såkalte offensive cyberoperasjoner.

På en pressekonferanse i Brussel onsdag morgen sa Stoltenberg at cyberforsvar er en integrert del av NATOs operasjoner, på linje med luft, land og sjøforsvar.

– Hva slags cyber-kapasiteter vi øver, ønsker jeg ikke å gå inn på, sa Stoltenberg.

– Fremmede makter er interesserte

I Sverige er de godt kjent med risikofaktorene rundt å avholde større militærøvelser. For bare ett år siden holdt det svenske forsvaret sin største militærøvelse på over 20 år, «Aurora 17», rett over Østersjøen fra den store russiske militærøvelsen «Zapad».

– Jeg kan bekrefte at fremmede makter er interesserte i vår øvelsesvirksomhet – som da vi hadde Aurora 17, sier Philip Simon, pressesjef i det svenske forsvaret.

– Men hvordan vi vet det, og hva vi vet, det er ikke noe vi forteller åpent.

Simon sier svenskene forbereder seg på mange ulike måter opp mot Trident Juncture – der deler av øvelsen skal foregå i luftrommet over Sverige. Han vil ikke gå i detalj.

Visste du? Dataangrep kan utløse NATOs artikkel fem

Tester nye systemer

NATO-øvelsen Trident Juncture er den største militærøvelsen på norsk jord siden den kalde krigen, og det er 16 år siden NATO sist hadde en så stor øvelse.

Alle forsvarsgrener vil være representert, og det skal blant annet testes nye kommando- og kontrollsystemer og sambandsløsninger, som i seg selv vil være attraktive etterretningsmål.

– NATO utvikler stadig sin evne til at medlemslandene skal kunne operere tettere sammen. Det nye konseptet til NATO, Federated Mission Networking, vil bli tatt i bruk, og Forsvaret har en del nye kapabiliteter som vil bli tatt i bruk. Dette er forhold som fremmede makter kan ha interesse av å studere nærmere, sier Knut Grandhagen.

– At noe kommer til å skje på ett eller annet nivå, det må man nesten ta for gitt. Men Forsvarets oppgave er jo å planlegge for det verste, og heller bli positivt overrasket. Mellom oss, våre støttespillere og NATO tror jeg at vi skal være så godt forberedt som mulig.

– Må ikke være naive

Hårek Elvenes (H), medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener cyber-trusselen er høyst reell.

– Vi må ikke være naive – vi må regne med at Russland har interesse av det som skjer under denne øvelsen, på lik linje som Norge og NATO har interesse av hva som skjer under russiske øvelser, sier han.

– Vi vet jo allerede at det er høyt etterretningstykk fra Russland mot Norge. Det fremgår av etterretningstjenestens åpne trusselvurderinger.

Om forsøk på å forstyrre øvelsens gang, sier han det er satt av penger i statsbudsjettet til elektroniske mottiltak mot eventuelle cyber-angrep.

Overvåker nettverk

På Jørstadmoen er det norske forsvarets cybersikkerhetssenter satt opp. Det støttes av NATO, landene som skal delta i øvelsen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og etterretningstjenesten, i tillegg til utvalgte sivile aktører.

Senteret har direkte link til NATOs cybersikkerhetsmiljø, og overvåker nettverkene som er i bruk under øvelsen.

– Man har sensorer liggende ute i Forsvarets nettverk, og NATO har tilsvarende i sine. De overvåker trafikken som går inn, og ut gjennom av nettverkene på jakt etter unormal aktivitet, sier Grandhagen.