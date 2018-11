VINDFULL HELG: Den kraftige nedbøren fra orkanresten «Oscar» uteblir. Men det blir sterk kuling og liten storm på kysten. Foto: Kart: StormGeo

Russisk høytrykk stopper regnet fra orkanen «Oscar»

INNENRIKS 2018-11-02T07:09:39Z

Norge slipper trolig unna de varslede store nedbørsmengdene i helgen – og årsaken ligger i øst: Et russisk høytrykk setter en stopper for restene av orkanen «Oscar»

Tidligere denne uken så det ut som om Norge og særlig Vestlandet ville få en ny omgang av intenst regn – når et kraftig lavtrykk fra det sørlige Atlanterhavet nådde våre breddegrader.

Høytrykk gir stans

Dette lavtrykket er i realiteten restene av den tropiske orkanen «Oscar», som mandag var en kategori 2-orkan i havet øst for Bermuda.

Prognosene viste om lag hundre millimeter på 24-timersbasis over den norske vestkysten.

Men i løpet av onsdag har et mindre russisk høytrykk styrket seg og vil til helgen ligge over Baltikum og ligge som en stor buffer mot alle lavtrykk fra vest.

Storm på kysten

– Så nå viser prognosene at vi får inn vinden som hører til dette lavtrykket, mens regnværet stort sett vil holde seg ute i havet – det vil si – noe regn vil komme, men ikke de mengdene, forklarer meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo .

Det vil likevel blåse friskt: Han anslår vinden lørdag og søndag til å komme opp i sørlig sterk kuling og liten storm på kysten.

– Lavtrykket trekker så nordover, og vil gi noe vind på kysten de kommende dagene, sier han.

Mildvær neste uke

Høytrykket som ligger i øst vil styrke seg i neste uke, og ser ut til å stanse flere større lavtrykk fra vest. Dette setter opp en nokså solid sørlig luftstrøm som gir tørr og svært mild luft over landet i neste uke.

– Men først skal vi ha fredagen, som blir preget av regnvær over hele Sør-Norge. Det er et lavtrykk ved Jan Mayen som sender et nedbørsområde inn over oss, og det vil gi om lag 25 mm nedbør på Vestlandet, og 5–10 på Østlandet fredag, sier Krogsæter.