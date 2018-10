UENIGE: Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad vil hver sin vei i spørsmålet om regjeringsmakt. Her på pressekonferanse om barnetrygd torsdag formiddag. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Måtte ha fem stemmer i Rogaland: Her kan Hareide ha tapt KrF-slaget

Rogaland KrF kan ha ødelagt Knut Arild Hareides drøm om landsmøtets støtte til å kaste Erna Solberg (H). I ledelsens interne opptellinger trengte Hareide støtte fra minst fem delegater i Rogaland for å sikre rødgrønt flertall i KrF. Han fikk én.

Nå forsøker Hareide og hans støttespillere å berge et flertall for partilederens anbefaling, før Agders årsmøte fredag, og partiets «superlørdag» med hele fem fylkesårsmøter.

– Det vi ber om fra de fylkesårsmøtene som nå kommer, er at de viser representativitet. At delegasjonene speiler det synet som er, sier KrF-lederen til VG.

Trengte fem - fikk én

Ifølge VGs opplysninger skal den interne opptellingen som Hareide og støttespillerne gjorde før fylkesårsmøtene, vært avhengig av at fylkene sender folk til landsmøtet som forholdsvis viser styrkeforholdet i hvert fylke.

Denne oversikten skal ha vist at Hareide trengte fem stemmer fra Rogaland-benken for å sikre flertallet for å forhandle seg inn i en ny regjering med Ap og Sp.

Men fylkesårsmøtet i Rogaland sist lørdag ble et braknederlag for partilederen: 15 av 16 utsendinger til KrF-landsmøtet mener at KrF skal gå inn i Erna Solbergs regjering.

– Selv med det valget som skjedde i Rogaland, kan jeg vinne hvis jeg får gode tall fremover, sier Hareide.

Kom skjevt ut

– Etter mitt syn er det Rogaland KrF som er kommet skjevt ut, sier Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KrF, til VG.

– Det er dette fylkeslagets problem at den tredjedelen av årsmøtet som støttet Hareide og gikk inn for et rødt regjeringsalternativ, ikke blir representert på landsmøtet. Rogaland KrF bør på egenhånd finne ut hvordan de kan justere seg inn, legger han til.

Beate Bondevik Lie, fylkesleder i Sogn og Fjordane KrF, støtter Maurud:

- Dette kom skjevt ut da Rogaland KrF som er så store, ikke avspeiler mindretallets syn i sin delegasjon til landsmøtet. Nå bør de ta hensyn til at de andre fylkeslagene stemmer representativt. Men hvordan dette kan løses, det er jeg usikker på, sier hun.

Runde av i rød favør

Fylkesleder Dag Sele i Hordaland mener at Rogaland «skylder» Hareide fire mandater. Ifølge Bergens Tidende torsdag har Sæle skrevet et innlegg i en lukket Facebook-gruppe for KrFs fylkesledere.

Der foreslår han en metode for hvordan en skal utlikne de «blå» sin enorme delegatseier i Rogaland, ved at fylkene gjør avrundinger i favør av Hareides side når de beregner forholdstallet mellom de to fløyene.

– Jeg støtter egentlig leder Dag Sele i Hordaland, sier Beate Bondevik Lie.

– De trenger i hvert fall ikke å runde av i blå favør, legger hun til.

Rogaland må ordne opp

– Det er en viss fare for splittelse i partiet dersom landsmøtet og partiet ikke føler at avstemningen skjer på en ryddig måte som speiler holdningene i fylkespartiene. Derfor oppfordrer jeg nå Rogaland til å ordne opp i dette selv, sier Oluf Maurud.

I Agder oppfordrer sentralstyremedlem Tove Welle Haugland fylkeslaget til å la flertallet ta alt når samarbeidsspørsmålet skal drøftes fredag, ifølge Fædrelandsvennen.

Men Hareide vil ikke kritisere Rogaland KrF:

– Det var et legitimt årsmøtevedtak i Rogaland. Alt tyder på at det gjøres legitime vedtak over alt, sier KrF-lederen til VG.

Ber fylkene bruke forholdstall

Den splittede partiledelsen med Hareide og de to nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad - som begge vil inn i Solberg-regjeringen - går nå ut med en felles oppfordring til fylkene om å bruke forholdstall når de velger utsendinger til KrF-landsmøtet.

Overfor VG advarer Knut Arild Hareide mot å slå fast utfall av landsmøtebehandlingen i forkant av landsmøtet:

Ikke avklart

– Kjell Ingolf og jeg er i alle fall enige om en ting; At dette blir jevnt. Men uavhengig av at det blir jevnt, kommer vi til et landsmøte uten bundet mandat. Og det er skriftlig votering. Så selv om ting synes avklart på forhånd, så vet vi ikke hva som skjer på selve landsmøtet, sier Hareide.

– Tror du at KrF sprekker på midten, slik Hans Fredrik Grøvan frykter?

– Hans Fredrik må få argumentere for sitt syn, men jeg tror at han tar feil. Fram mot 2021 vil begge alternativene våre være bedre enn hans forslag. De vil være en avskalling, Og noen kommer til å bli skuffet.

– Det er jeg enig i, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Men vi er uenige om hvilket alternativ som gir den beste politikken og flest mulig medlemmer, sier KrF-nestlederen.