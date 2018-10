Uten klar overvekt for å gå til høyre eller venstre, blir politisk gjennomslag enda viktigere. KrFs veivalg kan ende i fortsatt opposisjon etter sonderingene, ifølge partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Grøvan åpner for mulig omkamp om KrF-landsmøtets veivalg

Om KrF-landsmøtet blir svært jevnt, må partiets organer og stortingsgruppen vurdere veivalget, mener parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

– Hvis det blir et så jevnt resultat som det nå kan se ut til å bli, så må sentralstyret, partiledelsen og stortingsgruppen ta en vurdering av om mandatet som landsmøtet gir, er så klart at det gir startsignal til å sondere den ene eller andre veien, sa Grøvan til Aftenposten torsdag.

KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 2. november skal ta stilling til om KrF skal innlede regjeringsforhandlinger med Ap og Sp, med Høyre, Frp og Venstre – eller fortsette som i dag, slik Grøvan ønsker.

Umiddelbart etter publisering bekreftet Grøvan overfor NTB at han var korrekt sitert. I et intervju noe senere sier han til NTB at det er utfallet av eventuelle sonderinger som må vurderes.

Neste skritt

– Vi skal selvfølgelig respektere landsmøtets vedtak. Men når vi går inn i sonderingene, må partiledelsen, stortingsgruppen og landsstyret vurdere om det politiske innholdet er godt nok til å ta det neste skrittet og forhandle om en regjeringsplattform, sier Grøvan.

– Et flertall er et flertall, og vi vil respektere vårt høyeste organ. I så fall må det legges inn nye premisser i forslagene til vedtak, svarer han på spørsmål om det likevel kan tenkes en snarvei til fortsatt opposisjon ved et landsmøte som balanserer på eggen.

Tydelig merke

Grøvans forslag om fortsatt opposisjonstilværelse ser så langt ut til å ha begrenset tilslutning på fylkesårsmøtene. Agder-representanten mener at hans «tredje vei» – som innebærer å la Erna Solbergs (H) regjering fortsette, likevel ikke er en tapt sak.

– Det helt spesielle nå er at partiet nærmest er delt på midten. I tillegg er det reist betydelig kritikk mot prosessen. Dette må få betydelig vekt når utfallet av sonderingene skal vurderes. Vi må sikre at resultatet har et tydelig KrF-merke, understreker han.

Superlørdag

Etter at Telemark KrF onsdag kveld valgte tre representanter som vil stemme for Hareides linje og tre som vil inn i dagens regjering, er 95 av 190 landsmøtedelegater klare.

43 av dem støtter Hareide, 42 vil gå til høyre og ni vil fortsette i opposisjon.

En kartlegging VG har gjort blant 138 delegater, viser at 56 vil i regjering med Ap og Sp, mens 71 vil i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Resten vil forbli i opposisjon eller har ikke bestemt seg. Det kreves 96 stemmer for å få flertall.

Neste fylkesårsmøte er i Agder fredag. Så braker det løs med «superlørdag» og fylkesårsmøter i Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Troms. Akershus, Vestfold og Oslo følger mandag, før Østfold avslutter runden med ekstraordinære fylkesårsmøter tirsdag.