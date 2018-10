Dette møtte politiet i kårboligen

Tre mennesker var skutt og drept. For første gang kan du se hva som møtte politiet da de kom til åstedet for trippeldrapet på Orderud gård pinsen 1999.

Søndag 23. mai 1999 blir det slått full drapsalarm hos politiet i Sørum.

Klokken er såvidt 11 om formiddagen da meldingen om et mulig trippeldrap blir ringt inn til politiets nødtelefon.

Det er broren til bonden Kristian Magnus Orderud som er i den andre enden av røret. Han står i kårboligen på Orderud gård. Der har han nettopp funnet sin bror, svigerinne og niese døde.

Trippeldrapet på Orderud gård Natt til pinseaften 1999 ble Kristian (80) og Marie (83) Orderud og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept på Orderud gård i Sørumsand. Ekteparets sønn, odelsgutten Per Orderud, ble sammen med sin kone Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt trippeldrap, Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel og hennes ekskjæreste Lars Grønnerød fikk 18 års fengsel. Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at motivet for drapet var en årelang arvestrid mellom ekteparet Orderud og Per Orderuds foreldre. Ingen har blitt dømt for fysisk å ha begått drapene. Alle fire anket til Høyesterett, men det var kun Kristin Kirkemos sak som ble tillatt prøvet. Den ble senere forkastet. Per og Veronica Orderud ble løslatt i januar 2015, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013. I juni 2018 leverte Per og Veronica Orderud inn begjæring om gjenopptagelse av saken, da de mener at de er uskyldig dømt.

Han hadde vært bekymret, det var derfor han var der. Han hadde flere ganger forsøkt å få tak i sin bror gjennom hele helgen. De to pleide å ha jevnlig kontakt, men denne helgen hadde det ikke vært svar å få.

Nå står han i gangen og ringer politiet. Så forlater han kårboligen, en avsidesliggende enebolig omgitt av jorder og skog.

Det går kun kort tid før politiet er på stedet. Første politimann på stedet er inne i boligen i fire minutter.

Synet som møter dem innenfor husets vegger, er grufullt.

Skutt og drept

Verandadøren til boligen er knust, og gir inntrykk av at det har blitt begått innbrudd. Politiet må tråkke over det knuste glass for å komme inn i kårboligen. Like innenfor døren, kun få meter, finner de Marie. Den 83 år gamle kvinnen ligger på ryggen på gulvet i TV-stuen, og er omgitt av blod. Hun har nattkjolen på seg. Rundt henne er det flere kuler.

NB! STERKE BILDER: Gjernings­personen(e) skal ha tatt seg inn fra baksiden av kårboligen ved å knuse glasset i verandadøren.

Like bortenfor, ved spisebordet på kjøkkenet, ligger hennes datter Anne. Duken på bordet er delvis revet ned. Hun ligger på siden med ansiktet vendt mot gulvet, iført en blå morgenkåpe. Politiet finner flere patroner og hylser også rundt henne.

Blodspor leder inn til ektesengen i naborommet, hvor 80-årige Kristian blir funnet knelende på gulvet med overkroppen i sengen og hodet i dynen. Madrassen er gjennomtrukket av blod der hans kone Marie har ligget.

«Halvprofesjonell» likvidering

Det har snart gått 20 år siden rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum ble kalt til åstedet på Sørum. Han husker møtet i kårboligen som spesielt.

– Det er alltid dramatisk når mennesker blir drept. Jeg hadde fulgt med i media, hvor det tidligere hadde vært flere attentatforsøk med politiske undertoner, så det var spesielt å komme dit og finne disse døde, sier han.

Som rettsmedisiner var hans oppgave å undersøke de drepte, og noe av det første han gjorde i kårboligen, var å forsøke å finne ut når de hadde blitt drept. En oppgave han betegner som krevende fordi det var gått lang tid fra de ble drept til de ble funnet.

De tre døde hadde alle blitt påført et skudd fra en grovkalibret revolver og et eller flere skudd fra en finkalibret pistol. Rognum forteller at de tre drepte også var forsøkt tildelt nakkeskudd. Det mener han er sjelden.

– Det at man gir et nakkeskudd til slutt, men bommer på et av dem, gjør at jeg tenker at det er halvprofesjonelle som har vært ute på et likvideringsoppdrag, sier han.

Rognum er av den oppfatning at det har vært to personer inne i kårboligen natt til 22. mai 1999, og at de hadde med seg hvert sitt våpen.

– Jeg mener å skjønne og forstå hva som må ha skjedd, men jeg vet ikke hvem. Som borger av Norge skulle jeg gjerne ha visst det, avslutter han.

Ikke tegn til slåsskamp

Politiet ser raskt at alle de tre har blitt skutt og drept. Drapene bærer preg av direkte henrettelser. Det er ingen tegn slåsskamp. Ingen verdigjenstander er borte. Politiet vet ikke på dette tidspunktet hvor lenge de tre har vært døde.

De skal senere finne ut at drapene hadde skjedd mange timer før de kom til åstedet, trolig nærmere halvannet døgn. At den eller de som har avfyrt de dødelige skuddene, har tatt seg inn i boligen i nattens mulm og mørke. At Kristian og Marie trolig har blitt skutt mens de sov, og at Anne har forsøkt å flykte fra skuddene før de innhentet henne ved terassedøren på kjøkkenet.

At Marie har kommet seg ut av sengen og inn i TV-stuen etter hun ble skutt, hvor hun ble møtt med enda flere kuler.

– Det er tale om målbevisste handlinger etter lang og nøye planlegging. Drapene har preg av direkte henrettelse av totalt forsvarsløse personer. At noen kan medvirke til slike handlinger, er ufattelig, skal Eidsivating lagmannsrett skrive i den knusende dommen som faller nær tre år senere.

– Brutalt og iskaldt

Statsadvokat Jørn S. Maurud aktorerte Orderud-saken sammen med statsadvokat Olav Thue.

– Det var et fryktelig opprørende drap, med to eldre mennesker og en kvinne som var drept. Det var veldig brutalt og sjokkerende for nærmiljøet selvfølgelig, og jeg tror for hele landet, da det skjedde, sier Maurud i dag.

Øystein Milli, krimekspert i VG, mener videoen fra kårboligen er viktig og unik dokumentasjon på en av de mest omtalte og alvorlige drapshandlinger som er begått i Norge.

– Vi blir tatt inn i kårboligen og så nært de grufulle handlingene som det er mulig, og den viser i enda større grad hvor brutalt og iskaldt trippeldrapene er utført.

Han mener videoen forteller en historie som kommer tett på ofrenes tragiske skjebne.

– Den viser også at to av ofrene, Anne og Marie, har vært i live etter at skytingen i kårboligen startet. Det forteller oss en historie om at de to har hatt tid til å tenke og oppfatte at noe svært alvorlig var i ferd med å skje, sier han.

Han mener det er viktig å vise åstedet for en slik handling, og at det også gir oss et innblikk i hvordan politiets arbeid på stedet var.

– Det har det vært mange synspunkter på, og her får vi delvis se noe av dette arbeidet.