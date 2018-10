I KOMITÉMØTE: Striden med Utdanningsetaten i Oslo har ridd skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) som en mare den siste måneden. Foto: TROND SOLBERG, VG

Thorkildsen om varslingssakene - ikke vurdert å gå av

SAMISK HUS (VG) Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo fikk tøffe spørsmål under redegjørelse for varslersakene i kultur- og utdanningskomiteen. Her ble hun også spurt om hun hadde vurdert å gå av.

Bakteppet for møtet torsdag ettermiddag er den bitre striden mellom byråden og Utdanningsetaten i Oslo. På et møte i september vedtok komiteen enstemmig å be byråden snarest komme med en orientering om saken.

I alt har det kommet tre varsler mot Thorkildsen. Hun hevder på sin side at hun er blitt motarbeidet av Utdanningsetaten og skolesjef Astrid Søgnen , og har beskrevet samarbeidsforholdet med etaten som «vanskelig».

Under møtet er hun svært tilbakeholden, og viser til at hun ikke kan svare på konkrete spørsmål knyttet til varslingssakene. Hun svarer ikke på spørsmål om samarbeidet med Utdanningsetaten, gjengjeldelse-påstandene eller om hun føler seg motarbeidet av ledelsen i Utdanningsetaten.

Direktør for utdanningsetaten, Astrid Søgnen, var ikke tilstede på møtet. På spørsmål fra VG om hva Thorkildsen tenker om fraværet, svarer hun at hun ikke har noen kommentar.

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen, Talat Mehmood Butt (H), spurte Thorkildsen direkte om hun i lys av varslingssakene har vurdert å gå av.

– Det er et rungende nei, og det håper jeg heller ikke Høyre mener. Absolutt ikke, det skulle tatt seg ut, sa hun.

Hun begrunner svaret med at man ikke skal kunne lamme politisk ledelse gjennom varsler.

Thorkildsen forteller at hun er informert om at varslingssakene skal være avsluttet og ferdig behandlet i slutten av oktober, men understreker at dette kan endre seg.

– Oppsiktsvekkende

Blant dem som har levert skriftlige spørsmål til Thorkildsen i forkant av komitémøtet, er Høyres Nicolai Langfeldt. Han ber blant annet Thorkildsen komme med konkrete eksempler på hvordan politiske føringer og beslutninger er blitt motarbeidet av Utdanningsetaten.

– Det er oppsiktsvekkende når byråden mener at etaten har møtt henne med «det motsatte av samarbeidsvilje og lagarbeid» og at det finnes flere eksempler på dette, men nå har brukt en måned uten å fortelle komiteen hvilke eksempler det er snakk om, sier Langfeldt til Dagsavisen .

I september gikk de borgerlige partiene i hovedstaden også sammen om et krav om en ekstern gransking av konflikten og varslene mot Thorkildsen, som blant annet omhandler brudd på taushetsplikten.

«Skremmende»

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere slått fast er det er ham som skal håndtere varslersaken.

Det første varslet kom 11. september, like etter at Søgnen fikk beskjed om at hun ikke er ønsket i stillingen etter at hun fyller 67 år i november.

Der blir Thorkildsens oppførsel overfor ansatte beskrevet som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har vært byråd for oppvekst og kunnskap siden desember 2017.