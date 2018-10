KrF-ledelsen møttes før skjebnevalg: Trenger en fest

KrFs stortingsgruppe holdt åpne dører på vorspielet før slottsmiddagen torsdag kveld. Hva som skjer på nachspielet, forblir imidlertid hemmelig.

Det er stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold som bedt VG hjem på et lite vorspiel før den tradisjonsrike stortingsmiddagen på Slottet .

– Har de invitert dere? Vil de seg selv så vondt? spør senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og ler på vei inn i heisen til en av de andre stortingsleilighetene i blokken.

Festen holdes en drøy uke før KrFs skjebnevalg . På det ekstraordinære landsmøtet 2. november skal det avgjøres hvorvidt partiet skal forsøke å gå inn i dagens regjering, eller felle den for å forsøke på en ny regjering med Ap og Sp, og støtte fra SV.

Prosessen følges med argusøyne, og partiledelsen plages av anklager , lekkasjer og steile fronter.

HJELPENDE HÅND: Stortingsrepresentant Tore Storehaug hjelper Olaug Bollestad med kjolen. – Ikke si du ikke får viktige oppgaver i partiet, humrer Hareide.

Inne i den lille leiligheten insisterer partitoppene likevel på at den opprivende striden ikke er personlig, og at stemningen dem imellom er god. Her serveres gjestene Mozell og julebrus, i tråd med partiets edruelige image. Vertskapet selv har erklært støtte til Hareides ønske om å gå til venstre, og spøker med at drikkevarene vil avsløre standpunkt i den opprivende saken: Eplebrusen peker mot Frps logo og julebrusens farge peker mot den røde venstresiden.

– Det er lov å ta seg en fest etter en sånn høst?

– Ja, vi trenger det, svarer partileder Hareide.

– Selv om dette er et viktig spørsmål, snakker vi godt sammen. Og ja, det er jo sånn at vi er reelt sett uenige, vi som er her, men vi kan snakke godt sammen. Vi vet at vi skal leve sammen etter 2. november. Vi vet at noen av oss kan vinne og noen av oss kan tape, men vi skal jobbe sammen som et team likevel, fortsetter Hareide.

Per Sverre Kvinlaug er vararepresentant for Torhild Bransdal, og skal i sin første middag på slottet. Ellers mangler bare Hans Fredrik Grøvan. Han har argumentert for en «tredje vei», som innebærer å fortsette som i dag. Torsdag uttalte han også at partigruppen kunne legge til side avgjørelsen fra landsstyret, dersom resultatet blir svært jevnt.

Partiledelsen har avvist forslaget, men så langt har ikke de øvrige representantene i stortingsgruppen tatt stilling til det.

– Det er et faktum at det er stortingsgruppen som til syvende og sist avgjør om vi skal inn forhandling eller ikke. Men det er tradisjon for at stortingsgruppen lytter til landsstyret, sentralstyret og landsmøtet. Jeg håper at gruppen klarer å samle oss for å gå i den retningen landsmøtet har bedt oss om, sier Geir Jørgen Bekkevold.

– Det naturlige er at stortingsgruppen lytter til det rådet som kommer, sier Tore Storehaug.

Heller ikke et eventuelt nachspiel vil de si så mye om, men partilederen har et tydelig råd.

– Jeg anbefaler at vi drar tidlig hjem fra slottet. Vi skal ha budsjettmøte klokken 09.00 i morgen, sier Hareide.