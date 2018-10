LETEAKSJON: Dykkere søker etter den savnede personen natt til lørdag. Foto: Vegard M. Aas /Presse30.no

Søker etter savnet person etter båtulykke

Redningsselskapet, dykkere, redningshelikopter og politi søker etter en savnet person etter at en båt kjørte i moloen i båthavna i Tofte i Buskerud.

Publisert: 13.10.18 06:17 Oppdatert: 13.10.18 06:40

To personer har svømt i land, redningshelikopter og dykkere søker etter den tredje, etter at melding kom inn til politiet 03.44 natt til lørdag.

– Vi er ikke sikre på om vedkommende har kommet seg i land, så vi kommer til å starte søk også på land i nærområdet, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sør-Øst politidistrikt til NTB litt over 05.

Til VG sier han i 06-tiden at de ikke har bragt på det rene hva som er årsaken til at båten gikk i moloen.

– Meldingen kom via en tredjeperson. De to som kom seg i land søkte hjelp i et hus i nærheten. De er uskadet, men våte, forteller han.

– Nå fortsetter vi med søk i vann, strandsøk og søk på land, sier han.

VG får beskrevet at det blåser en del på stedet og er litt sjø. Båten skal ligge rundt 40–50 meter fra land.

Dykkere, redningsskøyte og redningshelikopter er i gang med søk, i tillegg til redningsmannskaper.