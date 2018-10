KrF-PAUSE: Nestleder Gerd H. Ege i Troms KrF (t.v.) og delegater på årsmøtet i Troms KrF nøt kaffe og utsikt da de tok seg en pause lørdag ettermiddag. Foto: Eskild Johansen/iTromsø

Se, et harmonisk KrF-lag!

NORDKJOSBOTN(VG) Ingen rikspolitikere fant veien til en kald fjord i nord da Troms KrF landet på uavgjort. Det endte i bløtkake-harmoni.

Fjellene henger fredelige og hvitkledte rundt Vollan gjestestue i Nordkjosbotn i Balsfjord kommune.

En times glatt kjøretur fra Tromsø.

Det var forventninger til en mulig rød seier for KrF-leder Knut Arild Hareide , men det viste seg å bli jevnt. Av 36 delegater endte 17 med å anbefale at KrF-landsmøtet fredag går inne for å gå inn i en regjering med Ap og SV.

15 vil inn i en Solberg-regjering og fire vil forbli i opposisjon.

Det endte med tre støttespillere til Støre og tre til Solberg til landsmøtet.

Det blir sagt at en av årsakene til at rød side ikke vant, blant annet skyldes at læstadianer-miljøet fortsatt lever her nord.

– Jeg er selv predikant og det konservativt kristne miljøet står fortsatt sterkt, sier Nils Einar Samuelsen, som er fra Lyngen og leder for tiden KrFs fylkestingsgruppe i Troms.

Lokalet var ikke stort: Det tok oss ikke lang tid å finne ut at ingen sentrale politikere hadde tatt veien fra Oslo til Vollan på KrFs superlørdag.

De var sørpå.

Fredelig

Kan hende det var mangelen på kranglende riks-KrF-ere:

Selv om det var snø og surt ute, var det inne i den lille loftsstua enighet om at uenigheten ikke skulle forsure forholdet dem imellom når årsmøtet var over.

Kaffe og marsipankake var rammen og det ga tydeligvis kosestemning.

Var der på liksom

Nestleder Gerd H. Ege i Troms KrF gjorde det klart før møtet at de har valgt en konfliktdempende strategi på lørdagens årsmøte, hvor antallet delegater til landsmøte skal velges utifra fordelingen av voteringen mellom de tre ulike alternativene: Støre, Solberg eller fortsette som i dag.

Rikspolitikerne var der likevel, på liksom:

Ege var en av tre lokalt utvalgte som leste opp manus fra de tre musketerene Knut Arild Hareide, som vil samarbeide med Støre, Kjell Ingolf Ropstad, som vil inn i Solberg-regjeringen, og Hans Fredrik Grøvan, som vil fortsette utenfor regjering.

Mange talere

Mangel på rikspolitikere hadde en stor demokratisk fordel - de lokale politikere havnet ikke i skyggen: Hele 22 av 36 på årsmøtet gikk på talerstolen for å si sin mening.

Debatten viste at salen var delt. Mange tok til orde for å gå inn i en Støre-regjering, for å styrke sentrum sammen med Senterpartiet. Det var to gjennomgående argumenter: Vi stoler på Hareides veivalg - og; Frp står i veien for å velge en borgerlig regjering.

Lander blått

Men det var også mange som fastslo at KrF hører til på borgerlig side.

Tor Magnus Østvik hadde tatt turen fra Salangen.

– Knut Arild Hareide er en fornuftig mann og jeg stoler på han. Jeg kan si ja til at KrF går inn i en borgerlig regjering, men ikke med Frp, sier han.

Predikant Nils Einar Samuelsen lander blått.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Solberg-regjeringen og jeg ser ingen grunn å felle dagens regjering på en ikke-sak.

– Varig vern

19-årige Fredrik Olsen er en av få som ikke har reist lang, han kommer fra Balsfjord kommune, hvor årsmøtet holdes.

– Jeg mener vi får mer ut av et samarbeid med Senterpartiet og Ap. Vår politikk matcher godt blant annet når det gjelder miljø og medmenneskelighet. Jeg tror vi kan få til varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dahlay Po fra KrF i Tromsø velger blått:

– Ap står for et statlig regulert samfunn som står langt unna KrF. Jeg sjekket før jeg kom hit i dag med venner og naboer og åtte av ti vil velge dagens regjering.

Møtet begynte klokken 12 og da klokken var halv fire og møtet gikk mot slutten, var flere blitt sultne.

Men den lokale partikassen tillot ingen matbit på partiets regning.

Det ble med kake.