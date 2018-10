OVERRASKENDE FLOM: Flommen i helgen satte store deler av Skjåk sentrum under vann søndag. Foto: Politihelikopteret / NTB scanpix

Titalls millioner i skader for Skjåk kommune – vil søke staten om hjelp

2018-10-17

Kostnadene for å utbedre og sikre etter flommens ødeleggelser vil koste vesle Skjåk kommune flere titalls millioner kroner. Ordføreren vil nå søke staten om hjelp.

17.10.18

– Den største enkeltutgiften er en kommunal bro, Dyringen bro. Den hadde et spenn på 17 meter, men skal den gjenreises, må spennet opp i 40 meter. Da renner millionene, muligens titalls. Og våre veier har ingen forsikring, sier Skjåk -ordfører Elias Sperstad (Sp).

Han varsler nå at kommunen kommer til å søke såkalte skjønnsmidler fra Staten for å kunne bringe kommunen tilbake til normalen.

– Dette er midler som søkes via fylkesmannen, sier han.

Ti privatbiler sperret

For ti hytteeiere er raseringen av Dyringsbrua ekstra ille: De har bilene sine stående på innsiden av broen, som nå er borte.

– Vi arbeider med blant annet Forsvaret for å få på plass en provisorisk bro, så bilene kan reddes ut. Det blir et lengre lerret å bygge ny.

NVE er allerede i gang med gravemaskiner for å rydde opp i elveleiene og sikre elvekantene i tilfelle nye flommer.

– Til alt hell gikk det ikke liv. Men dette kom overraskende på alle. Vi satte krisestab lørdag, og tre timer senere kom flomvarselet fra NVE. De pleier jo å være ute i svært god tid. Vi har også fått ødelagt mye skog ved at jordsmonnet er vasket ut. Vi har dessuten et større arbeid i å samle inn all plasten fra rundballer som ligger nedover elveleiet i naturen, sier han.

Fortvilte bønder

På andre siden av fjellet i vest, i Luster kommune, ligger veier ødelagt i kilometers lengde, gårdsbruk har fått jord vasket bort og elveløpet er rasert. Ordfører Ivar Kvalen (Sp) i vesle Luster kommune har ikke oversikten.

– Jeg snakket med en fortvilt bonde, han så mørkt på det. Han anslo at 50 mål av jorden var borte, sier ordføreren til VG.

Den veldige flommen sist helg kom overraskende både på lokale kraftlag, på fylkeskommunen og på NVE.

– Rett nok gikk fylkesmannen ut med oransje varsel fredagen og rødt lørdagen, men på forhånd var det ingen som hadde forutsett dette. Og årsaken er nok at vi i tillegg til den kraftige nedbøren over flere døgn, hadde fått godt med nysnø høyt oppe i fjellene våre. Vi snakker om inntil en meter nysnø i 1200 meters høyde. Og så steg temperaturen til 15 plussgrader der oppe.

Over 300 sauer innesperret

Luster kommune i Sogn har bare vel fem tusen innbyggere, men har ikke dårlig økonomi. Det finnes et fond til å ta uforutsette utgifter, påpeker Kvalen.

Og det kan komme godt med. To daler ble rammet av flommen i helgen, Mørkridsdalen og Fortundalen.

– Vi har mange hundre meter kommunal vei og like mye fylkesvei som er rasert av vannmassene. Og en kilometerlang privat vei inn over Mørkridsdalen er også rasert. Her står over tre hundre sauer på høstbeite fast, i den forstand at de ikke kan fraktes ut med bil.

I tillegg har en rekke gårdsbruk fått omfattende skader, både ved at stein og løsmasser har havnet ut og over jordene, og andre steder ved at jordsmonnet rett og slett er vasket bort med den strie flomelven.

– Vi må også snarest få på plass nye og forsterkede elvesider. For slik det ligger nå, er elvelandskapet sårbart for nye flomhendelser. Her må vi samarbeide med NVE. De må også bistå oss i arbeidet med å renske opp i selve elveløpene slik at elvevannet føres på best mulig måte nedover også med høy vannføring, sier han.