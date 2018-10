TJENER MEST: Trude Måseide, kommunikasjonssjef for statsminister Erna Solberg. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Blant veskebærerne er kvinnene i flertall: To av tre har millionlønn

Her er listen over departements-sjefene hvor kvinnene er i flertall og den vanligste lønnen er på godt over en million kroner.

I motsetning til de andre toppsjef-jobbene i departementene hvor menn er i flertall – blant kommunikasjonssjefene er kvinnene i klart flertall, og klare lønnsvinnere sammenlignet med de mannlige kommunikasjonssjefene. Det viser lønnsdata som departementene har gitt VG innsyn i.

Her er mannen som tjener nesten minst

Nesten på jumboplass lønnsmessig: En mann som styrer kommunikasjonen i det klart største departementet, Utenriksdepartementet.

Frode O. Andersen, er kommunikasjonssjef for de over tusen ansatte i Utenriksdepartementet i Norge og utlandet.

Han har en fastlønn, ifølge lønnsdata Utenriksdepartementet har gitt VG innsyn i, på 860 000 kroner.

– Vi har lokale lønnsforhandlinger i høst, så jeg takker VG for tipset og tar det med meg dit, sier Andersen til VG.

Øverst av kommunikasjonssjefene er Trude Måseide, kommunikasjonssjef på statsminister Erna Solbergs kontor, med en årslønn på drøyt 1,2 millioner kroner.

Måseide leder møtene mellom kommunikasjonssjefene i regjeringen, men opplyser til VG at variasjonene i lønn skyldes at hvert enkelt departement uavhengig av hverandre avgjør lønnen til sin kommunikasjonssjef.

Departementene avgjør selv

«Det er hvert enkelt departement som ansetter og setter lønnen for sine medarbeidere, også kommunikasjonssjefen. Siden det er hvert enkelt departement gjør sine ansettelser, så tas det ikke hensyn til kjønnssammensetningen på tvers av departementene ved de enkelte ansettelsene.»

Kommunikasjonssjefene i hvert departement har blant annet ansvar for statsråden og departementets kontakt med mediene, hvordan departementet profileres utad og intern kommunikasjon til de departementsansatte.

Et unikt krav til beredskap, gjør at disse stillingene står i en særstilling, sier Gro Bogen Nilsen, styreleder i Norsk kommunikasjonsforening.

Mer tilgjengelig

– Lønnsnivået reflekterer at flere av disse kommer fra høyt lønnede stillinger, blant annet fra mediene. Men det gjenspeiler også hvilke oppgaver og ansvar de har. De står i en særstilling når det gjelder beredskap, siden de må håndtere politisk trykk og en nyhets-syklus 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Det gjør at disse personene må være mer tilgjengelig enn de fleste andre, sier Nilsen til VG.

Men lønnsnivået avspeiler også hvor stor vekt departementene legger på betydningen av kommunikasjonsrådene, sier Gunnar Bodahl-Johansen, faglærer ved Norges Kreative Høyskole.

– Departementene betaler folk godt for å være buffere mellom politisk ledelse og offentligheten. Det blir stadig vanskeligere å nå frem til makten. Og kommunikasjonsrådgiverne har jobben med å være en sperre foran makten, sier Bodahl-Johansen til VG.

Søkte etter veskebærere

Uttrykket «veskebærer» er også brukt av kommunikasjonsrådgiverne selv: «Liker du å bære andres vesker», spurte Nærings- og fiskeridepartementet da de nylig søkte etter ny kommunikasjonsrådgiver.

Den som får jobben i Nærings- og fiskeridepartementet går trolig inn på den nedre halvdel av lønnsskalaen for regjeringens kommunikasjonsrådgivere.

De to kommunikasjonssjefene i departementet, Trond Viken og Martine Røiseland, er begge blant de fem kommunikasjonssjefene som har under en million kroner i årslønn.

Viktig samfunnsoppdrag

Kvinneflertallet blant sjefene i departementene, er like høy som kvinneandelen blant medlemmene i kommunikasjonsforeningen, ifølge Nilsen.

– Dette er attraktive stillinger på interessante fagområder og med et viktig samfunnsoppdrag, sier hun.

Helsedepartementet har for tiden konstituert kommunikasjonssjef i Andreas Keus. Vedkommende er ikke med i oversikten under.