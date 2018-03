KUNNGJORDE NYE TILTAK: Donald Trump varslet de nye tiltakene for import av stål og aluminium under et møte med bransjen i Det hvite hus torsdag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Kraftige reaksjoner på Trumps metalltoll: – Alvorlig og bekymringsfullt

Publisert: 02.03.18 01:00 Oppdatert: 02.03.18 04:32

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener det er alvorlig at Donald Trump varsler høye tollsatser på import av stål og aluminium. Tiltakene fryktes å skape problemer i flere næringer.

– Det er alvorlig og bekymringsfullt at USA har varslet innføring av handelshindre for aluminium og stål. Nasjonal sikkerhet som unnskyldning for proteksjonisme er ikke konstruktivt, sier Søreide i en pressemelding sent torsdag kveld.

Timer tidligere varslet USAs president Donald Trump de nye tiltakene på et møte med representanter for amerikansk stål- og aluminiumsindustri. Tollsatsen på stål blir 25 prosent mens aluminium får en importtoll på 10 prosent, ifølge amerikanske medier.

Målet med de økte tollsatsene er å beskytte amerikansk industri.

– Mange gode ting kommer til å skje. Dere vil se vekst i selskapene, sa Trump på møtet med bransjen.

På Wall Street falt den industritunge Dow Jones-indeksen med godt over 2 prosent rundt en time etter at tiltakene ble kjent. Ved stengetid var Dow ned 1,68 prosent, melder E24 .

Fredag falt også de ledende asiatiske børsene. Nikkei-indeksen i Tokyo var ned 1,8 prosent etter åpning.

Vil signere beslutningen neste uke

De nye satsene kan bli innført så tidlig som neste uke, til tross for at tiltakene ennå ikke er ferdig utarbeidet eller klare til å bli implementert, melder CNN .

– Vi vil trolig signere neste uke. Dere vil få beskyttelse i lang tid. Dere må få ny vekst, det er alt jeg ber om, sa Trump på møtet med stål- og aluminiumsprodusentene.

Det er så langt ikke klart om noen land vil bli unntatt for regelen, for eksempel Canada eller Mexico som for tiden reforhandler den nordamerikanske frihandlesavtalen NAFTA med USA.

Canadas utenriksminster Chrystia Freeland mener enhver restriksjon på handelen er «fullstendig uakseptabelt».

– Dersom restriksjoner pålegges kanadiske stål- og aluminiumprodukter, vil Canada gjøre mottiltak for å forsvare sin handelsinteresser og arbeidere, sier hun i en uttalelse ifølge Reuters .

Bekymret for norsk næringsliv

UD viser til at både aluminium og stål er viktige eksportsektorer for Norge, med henholdsvis 33 og 16 milliarder kroner i eksportverdi i 2017. Norsk eksport går imidlertid i hovedsak til Europa.

– Det ser ut til at lite av norsk eksport vil bli direkte berørt i første omgang – godt under en prosent av norsk aluminiums- og ståleksport gikk til USA i fjor, sier Søreide og legger til:

– Jeg er mer bekymret for de indirekte konsekvensene for norsk næringsliv, gjennom forverring av en allerede krevende situasjon på de globale markedene. Ikke minst er vi sårbare dersom andre land velger å stenge sine markeder som respons på USAs varslede tiltak.

Hun mener de nye amerikanske tiltakene øker risikoen for nettopp det.

– Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet som har tjent oss godt i over 70 år, og øker risikoen for at andre land også stenger sine markeder, sier Søreide.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker var raskt ute med å si at EU i løpet av de nærmeste dagene vil komme med et motsvar til de økte tollsatsene.

– Proteksjonisme kan aldri være svar på felles utfordringer i stålsektoren. I stedet for å komme med en løsning, vil dette bare gjøre situasjonen verre, sier Juncker.

– Vår største frykt

I USA er det frykt for at tiltakene vil slå tilbake på bønder og andre eksportører, melder Washington Post .

– Dette er i stor grad vår største frykt. Det er en nokså klar indikasjon på at Trump-administrasjonen bryr seg mer om den gamle økonomien enn om den nye, sier president Rufus Yerxa i USAs nasjonale råd for utenrikshandel NFTC til avisen.

Den japanske bilprodusenten Toyota mener at tollen vil føre til betydelig dyrere biler i USA, melder NTB. Selskapet påpeker at 90 prosent av stålet og aluminiumet selskapet bruker i sin virksomhet i USA, er amerikansk, men sier:

– Den foreslåtte tollen vil uansett ha negativ effekt på bilprodusenter, leverandørindustrien og forbrukerne ettersom det vil øke kostnadene og dermed prisen på biler og lastebiler som selges i USA.

I fjor ba Trump det amerikanske handelsdepartementet om å gjennomgå importen av stål og aluminium. Det er departementets anbefaling om importtoll Trump nå ønsker å imøtekomme. Han har fram til april å formelt komme med en beslutning, skriver NTB.