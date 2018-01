KANDIDAT: Venstre-leder Trine Skei Grande har plassert Abid Raja i Stortingets presidentskap. Det var ikke årsaken til at de her tar en high five. Raja er en mulig kandidat fra Venstre til å bli statsråd. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Han kan sikre at det ikke blir en blendahvit regjering

Publisert: 15.01.18 16:27

Abid Raja kan bli statsråd i den nye regjeringen, blant annet for å hindre at den borgerlige regjeringen forblir blendahvit. Venstre ønsker å ta integreringsansvaret fra Frp og Sylvi Listhaug.

– Det hadde vært symboltungt og viktig for Venstre og regjeringen, ja for hele Norge, at det ikke er en blendahvit samling statsråder som kommer ut på slotttrappen når den nye regjeringen skal presenteres, sier leder Boye Bjerkholt i Akershus Venstre.

En avgjørelse er ventet å komme senest torsdag.

– Har spilt inn

Med blendahvit mener han en regjering kun bestående av etnisk norske politikere.

Han foreslår sin egen stortingsrepresentant, Abid Raja , inn i regjeringen.

– Det har vi spilt inn; at det vil være en styrke for den nye regjeringen å ha med Abid som statsråd. Han er en av de mest profilerte politikerne vi har, som har lang fartstid og som kan gjøre en utmerket jobb som statsråd. Og vi mener symbolverdien er viktig, ved at den nye regjeringen får en representant, som har innvandrerbakgrunn.

Bjerkholt sier en god løsning er at Venstre får ansvaret for integreringspolitikken, etter at partiet fikk gjennomslag for at det skal gjennomføres en inkluderings- og integreringsdugnad for folk utenfor arbeidslivet.

– Helhetskabal

– Det kunne være en styrke om Venstre fikk ansvaret for integrering, sier han.

Overfor VG blir det fremholdt at det kan være en mulig løsning på det betente forholdet mellom integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug og Venstre :

Å gå i regjering med Frp er tungt for mange i Venstre, og utmeldingene vil trolig øke hvis Listhaug får fortsette på den taburetten.

En mulig løsning er Venstre får ansvaret for integrering og Listhaug gis et opprykk og blir innvandrings- og justisminister.

Fylkesleder Gunhild Berge Stang i Sogn og Fjordane Venstre, liker tanken om at Venstre skal få hånden på rattet når det gjelder mangfold og integrering.

– Miljø, skole, integrering og kultur er områder som er viktig for oss, og det er en helhetskabal som skal legges, men jeg er positiv til at Venstre skal få ansvar for integrering, sier hun.

Flere i partiet peker på klima og at det er et naturlig ansvar for deres nestleder, Ola Elvestuen.

Det er også klart at Venstre-leder Trine Skei Grande skal inn i regjering. Hun har talt så mye for kultursatsning i det siste, at det blir fremholdt at hun kan bli kulturminister. Eller næringsminister.

Men det betyr to statsråder fra Oslo og en fra Akershus.

– Det kan løses ved at mange av statssekretærene plukkes fra resten av landet, sier Bjerkholt.

Venstre kan få tre eller fire statsråder: Trolig to fra Høyre og en fra Frp; skal de få en fjerde, kan det hende regjeringen må utvides med en statsråd, eksempelvis ved at et nytt integrerings- og arbeidsdepartement får to statsråder.

Tre innvandrer-statsråder?

En som kan utfordre Raja, er Sveinung Rotevatn, en godt likt Venstre-politiker, som ikke kom inn på Stortinget i høst.

Det er i dag 883 751 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge, som utgjør 16,8 prosent:

Skulle de vært representert utifra andelen de utgjør i det norske folk, burde det vært tre statsråder med innvandrerbakgrunn, i en regjering med 19 medlemmer, som Solberg-regjeringen har i dag.

Det blir pekt på at Solberg-regjeringen hadde en rekke statssekretærer med innvandrerbakgrunn, men at flere har sluttet og at det for tiden bare er Dilek Ayhan, Høyres statssekretær i Næringsdepartementet, som har utenlandsk opprinnelse.

– Helt feil signal

Leder Akhenaton de Leon i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) sier det påligger regjeringspartnerne et stort ansvar.

– Jeg applauderer at de ber Norge ta den største integreringsdugnaden i historien. Jeg håper derfor at de selv også viser dette når de legge ny regjeringskabal med nye statsråder, de bør selv gå frem som gode eksempler for å vise inkludering i praksis.

– En ny blendahvit regjering vil være et helt feil signal. Da sier regjeringen; gjør som vi sier, ikke gjør som vi selv gjør! Skal disse gode ordene ha troverdighet må de også vises ved eksemplets makt. Raja er kanskje den politikeren som har mest erfaring og faglig kompetanse. Han er karismatisk og jeg tror han vil gjøre en god innsats, sier Leon.

NTB skriver at det legges til grunn at en av nestlederne – Terje Breivik eller Ola Elvestuen – blir med Grande inn i regjeringsapparatet, og at den som blir igjen i Stortinget, overtar som parlamentarisk leder etter Grande.

De trekker frem andre aktuelle Venstre-navn, enten som statsråder eller statssekretærer; Guri Melby, Iselin Nybø og Alfred Bjørlo.

Verken Raja eller partileder Trine Skei Grande ønsker å kommentere saken.