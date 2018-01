Foto: Fredrik Solstad/Privat

Janne Jemtland begraves fredag

Publisert: 23.01.18 12:36

INNENRIKS 2018-01-23T11:36:52Z

Tobarnsmoren begraves førstkommende fredag i Veldre kirke i Brumunddal.

Den 36 år gamle kvinnen etterlater seg to mindreårige sønner.

Janne Jemtlands storebror, Terje Opheim, opplyser til VG at det etter begravelsen vil opprettes et minnefond for 36-åringens to etterlatte sønner.

– Det viktigste nå blir veien videre for guttene, sier han til VG.

Hennes ektemann (46) ble pågrepet og siktet for forsettlig drap på tobarnsmoren fredag 12. januar. Siktelsen ble senere utvidet til også å gjelde falsk forklaring i forbindelse med Jemtlands forsvinning 29. desember i fjor .

Politiet har så langt ikke opplyst om hva dødsårsaken til 36-åringen er, men de mener hun ble drept på ekteparets eiendom.

De har også en teori om hvordan ektemannen skal ha drept tobarnsmoren, men de har ikke ønsket ikke å kommentere noe rundt dette – heller ikke om de har funnet noe motiv for drapet.

Ektemannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, men han har knyttet seg til situasjonen som førte til at Janne Jemtland døde.