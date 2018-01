GÅR AV: Kristian Tonning Riise. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Går av som leder i Unge Høyre

Publisert: 11.01.18 00:05

INNENRIKS 2018-01-10T23:05:22Z

Kristian Tonning Riise trekker seg som følge av «dårlig dømmekraft». Han sier at metoo-kampanjen har vært en vekker.

– Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon, og jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min atferd, skriver han i et lengre Facebook-innlegg .

29-åringen var inne i sitt siste halvår som ungdomsleder og hadde sagt fra til sentralstyret at han ikke ville ta gjenvalg. Likevel valgte han onsdag å trekke seg. Han skriver at han etter å ha blitt leder «ikke har vært bevisst nok på rolleendringen i sosiale settinger».

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen varsler og at jeg aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen, men erkjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det, skriver han, og fortsetter:

– Jeg har etter dette vært mer bevisst på egen oppførsel, men erkjenner at jeg ikke har vært god nok til å ta de riktige vurderingene man skal og bør kunne forvente i min posisjon i alle tilfeller.

Tonning Riise har vært Unge Høyre-leder siden 2014, og ble valgt inn på Stortinget for Hedmark Høyre i 2017.

I en e-post til NTB forteller generalsekretær Maria Barstad Sanner at hun er blitt kontaktet av medlemmer som har reagert på Riises oppførsel.

– Dette er episoder og oppførsel han har blitt konfrontert med, og jeg har vært tydelig på hva vi som organisasjon forventer av ham som leder, skriver hun.

– Han har selv sagt til meg at han ved enkelte anledninger har utvist dårlig dømmekraft og ikke satt de nødvendige grensene som man skal og bør kunne forvente av personer i ledende posisjoner.

Sanner understreker at hun som generalsekretær ikke har mottatt varsler om ungdomspartilederen.

– Men dersom noen likevel har opplevd noe som er ubehagelig eller upassende i Unge Høyre, oppfordrer jeg dem til å ta kontakt med meg. Vi er en organisasjon hvor det skal være trygt å varsle. Alle skal oppleve å bli tatt på alvor og bli godt ivaretatt, sier hun.

Barstad Sanner legger til at hun støtter Tonning Riises beslutning om å trekke seg. Det samme gjør parlamentarisk leder Trond Helleland.

– Jeg ble i dag gjort kjent med at Kristian Tonning Riise har trukket seg som leder av Unge Høyre. Jeg støtter Kristian i hans beslutning, sier han til NTB.

Pressesjef Peder Egseth i Høyre ønsket onsdag kveld ikke å kommentere hvorfor Riise har valgt å trekke seg et halvt år før vervet går ut. Sandra Bruflot overtar som leder for Unge Høyre fram til landsmøtet i juni.

