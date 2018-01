LUKKET MØTE: Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng, her under en pressekonferanse om varslingssakene mot tidligere nestleder Trond Giske på partikontoret på Youngstorget tidligere i januar. Foto: Helge Mikalsen

Ap-ledelsen stenger ute ansatte fra landsstyremøtet

Publisert: 25.01.18 16:03

INNENRIKS 2018-01-25T15:03:11Z

For første gang i moderne tid har ledelsen i Ap bestemt seg for å nekte de politiske rådgiverne i stortingsgruppen å delta på partiets landsstyremøte. Reaksjonen blant de ansatte er meget sterke.

Kilder i Ap forteller til VG at de mistenker at hovedhensikten er å forhindre at sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen får adgang til det ekstraordinære landsstyremøtet på Gardermoen til uken.

«Amundsen er ferdig»

Tidligere er det kjent at blant andre partisekretær Kjersti Stenseng og lederen av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, i sentralstyremøter har uttrykt mistillit til Hans Kristian Amundsen. Som VG fortalte lørdag, sa Huitfeldt på NHOs årsmiddag til andre gjester at «Amundsen er ferdig» .

Stenseng og Huitfeldt har vært ansett for å være nære støttespillere til Trond Giske i Ap.

I et forsøk på å lage et kompromiss, foreslo partiledelsen at lederne for de to fagforeningene for Aps ansatte på Stortinget kunne få komme. Men de tillitsvalgte takket nei til dette tilbudet. Etter det VG erfarer, skal det være enighet blant de ansatte om dette. Ledelsen skal ha fått beskjed om at enten er alle velkommen, eller så er ingen velkommen.

Mistillit

Det interne dramaet fortsetter dermed med uforminsket styrke i det sentrale partimiljøet, etter at Trond Giske 7. januar måtte trekke seg som nestleder etter en rekke varsler om seksuell trakassering.

Det var på det faste allmøtet for de politiske rådgiverne på Stortinget fredag forrige uke, at de ansatte ble informert om utestengelsen av nettopp Hans Kristian Amundsen.

Sekretariatslederen ba de ansatte om å tro på partiledelsens begrunnelse, men møtte liten forståelse i møtet.

Minst ti personer tok ordet og gikk kraftig ut mot ledelsens beslutning om å utestenge dem. Flere sa rett ut at de oppfattet dette som mistillit, og at ledelsen forsøkte å gi dem skylden for situasjonen partiet er i.

De ansatte opplever at grunnen er at partikontoret på Youngstorget forsøker å legge skylden for lekkasjer til pressen over på de ansatte i stortingsgruppen.

Lekkasjer

Det ble også gjort et poeng ut av at det har vært massive lekkasjer fra samtlige av Aps sentralstyremøter den siste tiden, og at ingen av de ansatte i stortingsgruppen satt i disse møtene.

Flere skal også ha gitt uttrykk for forundring over at ledelsen ikke ønsker at rådgiverne skal få lytte til debatten om den politiske situasjonen, når det er rådgiverne som skal hjelpe stortingsrepresentantene med å utforme politikken fremover.

Argumentet fra Aps ledelse for denne uvanlige manøveren, er at man skal spare penger. Ettersom landsstyremøtet avholdes på Gardermoen, og ikke på Folkets Hus i Oslo som normalt, vil det gi ekstra utgifter til for eksempel overnatting.

Samtidig påpekes det at det økonomiske argumentet er lite troverdig, all den tid stortingsgruppen har 30 millioner kroner på bok.

I en tekstmelding til VG bekrefter klubbleder Ingunn Yssen uenigheten mellom de ansatte og partiledelsen.

«De ansatte er av budsjetthensyn ikke invitert til å delta på landsstyremøtet. Flertallet i klubben er ikke enig i den beslutningen og mener det er uheldig at de ansatte ikke får være til stede for å følge den politiske debatten og resultatene av den. Politikk som senere skal følges opp i stortingsgruppen», skriver Yssen i en tekstmelding til VG.

Det har i lengre tid vært en konflikt mellom partikontoret på Youngstorget, ledet av Kjersti Stenseng, og Amundsen som er administrativ sjef for stortingsgruppen. Heller ikke fra Youngstorget vil alle rådgiverne komme, argumenterer partiledelsen, bortsett fra dem som er nødvendig for å rigge opp landsstyremøtet.

Kjersti Stenseng kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

– Dette stemmer ikke, det er stortingsgruppa som bestemmer hvilke rådgivere de sender på landsstyret, sier partisekretæren.

Ingen grunn til å mistro

Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke selv kommentere saken, men henviser til sin nestleder Hadia Tajik for kommentarer.

– Det er økonomiske årsaker til at vi har kuttet ned på ansattes deltagelse på landsstyret. For stortingsgruppen er dette forankret i gruppens vedtak om budsjett og generelle innsparinger fra i høst. Ansatte som har oppgaver knyttet til avvikling av møtet vil delta. Partikontoret har også en tilsvarende begrensning i deltagelse fra sine ansatte, sier Tajik.

– Er det ledelsen oppfatning at de ansatte er ansvarlig for lekkasjer?

– Våre ansatte er dyktige og hardt arbeidende, og vi har ingen grunn til å mistro dem, sier Tajik.