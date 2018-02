FRYKTER Å BLI SLUKT: Helga Pedersen var tidligere nestleder i Arbeiderpartiet. Nå er hun nyvalgt leder i Tana Ap. Bildet er fra feiringen av samenes nasjonaldag i Tana nylig. Foto: Terje Mortensen, VG

Helga Pedersen: Finnmark må si nei til avtalen med Troms

Frank Ertesvåg

NTB

Publisert: 16.02.18 14:35 Oppdatert: 16.02.18 15:32

Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen mener Finnmark må avvise avtalen om sammenslåing med Troms .

Fylkestinget i Finnmark må avvise avtalen om sammenslåing med Troms til et nytt storfylke, mener leder av Tana Ap og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen .

– Konsekvensen av avtalen er at alt av beslutningsmakt flyttes ut av Finnmark. Realiteten er at Finnmark blir avviklet som demokratisk arena, sier Pedersen til NTB.

Hun utdyper sin ramsalte kritikk av fylkesavtalen overfor VG.

– Den avtalen som delegasjone fra Finnmark sa ja til er ikke forankret hverken i fylkestinget eller i Finnmark Ap. I praksis overføres det meste av politisk og administrativ makt og styring fra Finnmark til Troms, sier Pedersen til VG.

Den tidligere Ap-nestlederen som nå har flyttet hjem til Finnmark og blitt leder av lokallaget i Tana, er nådeløs etter å ha lest sammenslåingsavtalen som ble signert torsdag.

Nordområde-satsing og folkehelse

Avtalen slår fast at politisk og administrativ toppledelse i Troms og Finnmark fylke skal legges til Tromsø. Vardø får nyopprettede avdelinger som skal jobbe med internasjonale forhold, nordområdepolitikk, klima og miljø.

– Fylkestinget i Finnmark må si nei til denne avtalen. Det er regjeringen som har vedtatt denne tvangssammenslåingen. Da må regjeringen også ta de vanskelige avgjørelsene. Dersom kommunalminister Monica Mæland (H) ikke orker å ta i dette, så bør hun heller oppheve hele tvangssammenslåingen, sier Pedersen.

Fylkesordfører forstår misnøyen

Hennes partifelle og fylkesordfører Ragnhild Vassvik var hovedforhandler for Finnmark i sluttmeglingen som ble ledet av Helga Pedersens gamle statsrådkollega Knut Storberget.

Vassvik innrømmer at det ikke var primærønsket å gi Tromsø både fylkesordfører-setet og fylkesrådmannen i det nye fylket - fremfor Vadsø som i dag huser fylkesadministrasjonen i Finnmark.

– Jeg skjønner at Helga og mange med henne er misfornøyd. Men alternativet til å si ja til et resultat der både Troms og Finnmark har gitt og tatt, var å gå i brudd og overlate løsningen til regjeringen. Da vi skjønte at vi på sett og vis måtte gi fra oss fylkesrådmannen, så valgte vi å konsentrere oss om funksjonsfordelingen, sier Vassvik til VG.

Ville ikke bryte forhandlingene

Finnmark sitter dermed igjen med en assisterende fylkesrådmann med tilstøtende funksjoner- i tillegg til nordområdesatsing, noe samferdsel innenfor eksisterende fylkesgrenser, klima og en folkehelseavdeling som skal bygges opp.

– Har du godtatt et forhandlingsresultat på tvers av mandatet du fikk fra fylkestinget, Vassvik?

– Ja, kanskje - ettersom vi ikke fikk det helt som vi ville. Alternativet var altså å gå i brudd. Vi vurderte det på den måten at det var viktig å sikre Finnmark viktige tjenester. Vi har tatt på oss et stort ansvar som har deltatt i forhandlingene og godtatt resultatet. Jeg er ikke laget slik at jeg bare ville gått i brudd og latt statsråden ordne opp, svarer Ragnhild Vassvik.

Fylkesordføreren regner med at Helga Pedersen og hennes medsammensvorne vil foreslå at fylkestinget sier nei til den fremforhandlede avtalen på fylkesårsmøtet i mars.

Deretter skal fylkestinget i Finnmark behandle forhandlingsresultatet om det nye fylket senere samme måned.