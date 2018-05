Amund løp i ett døgn for kreftsaken: - Det var som å løpe på kull!

Publisert: 27.05.18 16:37

INNENRIKS 2018-05-27T14:37:50Z

Han tok like gjerne alle etappene selv: Klokken 12 søndag var 24-timersløpet over for Amund Brennlien i Ringsaker. Da hadde han lagt bak seg 122 kilometer i det lokale arrangementet «Stafett for livet», som støtter kreftrammede.

– Beina kjennes som om jeg løper på kull. Det går litt opp og ned, akkurat nå kjennes det ok ut, sa Amund en snau time før han kunne snøre av seg joggeskoene i solsteiken på Sveum Idrettspark i Brumunddal.

Da hadde han registrert 300 runder på stadion og hadde fortsatt tid til noen runder til.

– Jeg har en stemor som har hatt brystkreft. Hun er frisk nå. Det gjør meg ekstra interessert i å samle inn penger, sa 27-åringen.

Stafettlag samlet inn penger

Før starten lørdag klokken 12 stod det 250 000 kroner på en innsamlingskonto for stafetten i Ringsaker. Det ble mye mer i løpet av dagen og natten fram mot søndag klokken 12.

– Vi samler inn mellom 300 000 og 500 000 kroner, sier leder for arrangementet, Gunnar Elvsveen.

1600 løpere delte på etappene på 54 lag. Det ble gått og småjogget på stadion i time etter time. Gjennom hele natten var stafettdeltagere i gang med etapper i måneskinnet i Ringsaker, alle med en lilla stafettpinne i hånden.

Ved 23-tiden ble det tent lystposer som som deltagerne hadde kjøpt. På dem skrev de hilsner til nære kreftrammede. Lysene ble tent og de formet ordet Håp med hjerter rundt.

– Det ble følelsesladet for mange. Alle lagene løp for å støtte en person som er rammet av kreft. Noen løp for mennesker som er eller har vært syke, andre for kjære som er savnet. Det gjorde at det ble en spesiell stemning, sier Elvsveen som selv deltok på et lag til støtte for en kreftrammet.

Enmannslag

Amund Brennlien var et enmannslag. Han tok alle etappene selv og ble sponset av blant annet arbeidsgiver. Han satte et overkommelig innsamlingsmål for seg selv før start på 3000 kroner. Da han sjekket kontoen etter kraftprøven, var saldoen over 10 000 kroner og da manglet pengene fra sponsorene.

Med 122 kilometer tilbakelagt det siste døgnet, er en ting helt klart: Det blir ingen joggetur på mandag. Kroppen ber tynt om hvile. Hjemme i Moelv har langløperen satt seg i godstolen og lagt beina høyt og mykt:

– Jeg fikk gnagsår etter åtte kilometer. Det var en utfordring, det var jo vondt. Jeg ble plastret av ambulansepersonell og da ble det litt bedre, forteller Amund.

De første milene gikk unna i tropevarme. Deltagerne varierte mellom å løpe runder på stadion og en runde ute i sentrumsgatene. For hver 400 meter slo Amund og de andre deltagerne på en knapp som registrerte tilbakelagt distanse per lag.

Tung morgen

Etterhvert ble sko og sokker våte av svette, han måtte stoppe og skifte. Utover natta ble beina stadig vondere.

– Det var aller verst sent på natta og utpå morgenkvisten. Kroppen slo seg litt av. Da hadde jeg nok med å gå. Varmen var også en utfordring, jeg måtte få i meg mat og drikke. Etterhvert ble det vanskelig. Jeg måtte tvinge det ned. Men utover formiddagen kviknet jeg til og det gikk det lettere de siste timene, sier Amund som har gått 7 mil før.

24-timersløp har han aldri prøvd før. Han forsikrer at mandag blir det ingen joggetur på han.....

Arrangøren har registrert 17500 tilbakelagte kilometer på de 55 lagene.

– Det er omtrent 7 ganger tur/retur Nordkapp-Lindesnes, sier Tom Roger Bjørneseth i arrangørstaben.

Arrangementet i Ringsaker en del av verdens største non-profit arrangement. Stafett for livet har 3,6 millioner deltagere i 5000 byer i 28 land. I Norge er det 7 arrangementer. Til helgen er det Askøys tur.