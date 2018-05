TRYGG PÅ TJENESTEN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter med flere helseaktører i Nord-Norge for å få oversikt over ambulanseflyproblematikken. Foto: Markus André Jensen / Bodø Nu

Høie i hastemøter om ambulansefly

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) deltar på en rekke møter med helseaktører i Nord-Norge etter at leger og piloter har ropt varsku om ambulanseflytjenesten.

Etter at forhandlingene mellom de to aktørene som nå driver og som skal drive ambulanseflyene brøt sammen, har flere flygere vært meldt uskikket til å fly den siste uken . Dermed er noen av flyene blitt stående på bakken.

Dårlig kommunikasjon mellom Helse Nord, Fylkesmannen og legekontorene har ført til at leger i Finnmark ikke har hatt tilstrekkelig informasjon om hvorvidt ambulanseflyene er tilgjengelige ved akutte tilfeller.

I Bodø møter helseministeren med Luftambulansetjenesten HF, administrerende direktør i Helse Nord og administrerende direktør på Nordlandssykehuset for å få en orientering om beredskapssituasjonen og hvordan den skal ivaretas fremover.

– Inne i en kritisk fase

– Akkurat nå opplever jeg at vi har en god beredskap. Det som gjør saken krevende er at det endrer seg dag for dag. Vi er inne i en kritisk fase frem til midten av juni, deretter frem til overtagelse av anbudet neste sommer, sier Høie til Bodø Nu .

Han legger vekt på viktigheten av vurderingene til dem med det operative ansvaret, men sier at beredskapen nå er god.

– Betyr det at du mener det ikke er realistisk at liv kan gå tapt?

– Det er ikke min oppgave å vurdere forsvarligheten i tjenesten. Tilbakemeldingene jeg har fått fra dem som sitter med det operative ansvaret er at vi har en forsvarlig tjeneste, sier helseministeren til avisen.

– Og det føler du deg trygg på?

– Det er det jeg har hørt her nede og som jeg føler meg trygg på.

Understreket viktigheten av informasjon til legene

Helseministeren kommenterte dessuten kritikken legene har kommet med om manglende informasjon.

– Det har ikke vært god nok informasjon gitt ut, spesielt til legene i kommunen. Helse Nord har tatt selvkritikk på dette. Nå er man opptatt av å bedre informasjonsflyten ut til kommunene og fylkesmennene. Det er viktig at det kommer god og riktig info til befolkningen til helsetjenestene, så man får et mer realistisk bilde av hva som er saken.

Lørdag ettermiddag er Høie i Tromsø for å møte akuttmiljøet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Fylkesmannen i Troms og en representant for Finnmarkssykehuset. Dessuten skal han orienteres av AMK om tilgjengelige ressurser og status på flyberedskapen.

Dessuten skal han møte dagens tjenesteleverandør Lufttransport og deres tillitsvalgte.