Kvinner med dødelig eggstokkreft levde et halvt år lenger med immunterapi

** Standard førstelinjebehandling for eggstokkreft er en kombinasjon av medikamentene karboplatin og taxol. For noen er det en god og effektiv kombinasjon som slår kreften tilbake. Men på et tidspunkt slutter behandlingen å virke.

** Pasienten blir resistent mot Karboplatin, derfor heter det "platinumresistent".

** Når pasienten har fått påvist platinumresistent sykdom har de en forventet levetid på 12–14 måneder. Det er den gruppen Aleris har behandlet.