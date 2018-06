PÅFØRT KRITISKE SKADER: Christine Aaneland fikk store skader da hun ble knivstukket på Coop Obs på Sørlandssenteret i fjor sommer. Foto: Gisle Oddstad/VG

Drapet på Sørlandssenteret: - Har jeg blitt knivstukket? Det går ikke an?

Publisert: 04.06.18 11:10

KRISTIANSAND TINGRETT (VG) Da 24 år gamle Christine Aaneland kjente et støt i magen mens hun var i matbutikken, trodde hun først at noen tullet med henne.

– Jeg husker jeg tenkte: Har jeg blitt knivstukket? Det går ikke an? Jeg skjønte at jeg trengte hjelp, og at jeg ikke klarte å stoppe blødningene alene.

24 år gamle Christine Aaneland hadde nettopp dratt fra jobb i Dyreparken. Klokken har passert noen minutter over 17 denne juliettermiddagen. På vei hjem fra jobb, drar hun innom matbutikken Coop Obs på Sørlandssenteret. Det er så lenge siden hun har vært der.

Butikken har selvbetjening, slik at man kan scanne egne varer i kassen. Når Aaneland har gått ferdig runden i butikken, ser hun mange mennesker rundt de vanlige kassene. Hun tenker at det var fint hun slapp å stå der.

Drapssiktet 16-åring : «Det har vært et desperat rop om hjelp»

Hun hører litt roping, ei jente som skriker og hyler litt. Men hun har hørt det samme flere ganger på senteret, jenter som tuller litt, og slår seg til ro seg med tanken og tar opp bankkortet for å betale varene.

– Da jeg skulle trykke koden til bankkortet, kjenner jeg plutselig at det smeller i min høyre side. Det kjennes ut som jeg får et støt som går gjennom marg og bein.

Trodde først det var tull

Slik forklarer Christine Aaneland seg om de dramatiske minuttene da hun ble stukket med kniv i magen på Sørlandssenteret i fjor sommer. Hun forklarer at hun ikke forsto hva som skjedde, og trodde først at noen skulle tulle med henne.

– Men jeg tenkte at det var veldig vondt til å være tull, sier hun.

Kun få minutter ut i Aanelands forklaring brøt den tiltalte sammen og ba om pause. Etter fem minutter på bakrommet, fikk Aaneland fortsette sin forklaring.

Les også : Skal ha søkt på nettet om knivstikking

Det var først da Aaneland så ned på blodet på gulvet at hun forstod at hun var blitt skadet. Hun tviholdt på siden med hendene sine, og forklarer at hun så ei jente som løp forbi. Hun så ikke ansiktet, men så at hun forsøkte å hoppe over gjerdet.

– Jeg skjønte at jeg ikke klarte å stoppe dette alene. Det virket som at det ikke var noen som hadde sett det, jeg stod der alene. Jeg ropte: Er det noen som kan hjelpe meg?

Var redd for å dø

Flere mennesker kom til Aaneland og forsøkte å hjelpe henne. Aaneland forklarer at hun synes det var skummelt å skulle gi fra seg kontrollen hun følte hun hadde ved å holde hendene mot knivsåret på siden.

24-åringen forteller at hun på dette tidspunktet hadde dødsangst.

– Jeg husker at jeg tenkte: Var det sånn her det skulle skje, at jeg skulle bli knivstukket? Får jeg sagt noe til mannen min?

Drapet på Sørlandssenteret : 12 grusomme minutter

Aaneland ble fraktet til Sørlandet sykehus, men ble etter kort tid fraktet med luftambulanse til Ullevål. Dette husker hun ikke selv.

– De første dagene var jeg helt i ørska, jeg tenkte ikke over at jeg var på Ullevål. Det var først etter noen dager at sykehuset og mannen min fortalte hvor alvorlig skadet jeg hadde vært, forklarer hun.

– Kjenner du hun som gjorde dette? spør statdsadvokat Jan Tallaksen.

– Nei.

Aaneland ble påført kritiske skader og hadde indre blødninger, men overlevde trolig fordi hun kom raskt til behandling på sykehuset. Hun er fremdeles preget av skadene hun ble påført i fjor.

– Jeg er utrolig takknemlig i dag for at jeg får lov til å sitte her. Det er vanskelig å tenke på at jeg får lov til å sitte her, og at Marie ikke får lov, sier hun.

17 år gamle Marie Skuland ble også knivstukket, men døde av skadene.

Den tiltalte 16-åringen har erkjent delvis straffskyld for drap og drapsforsøk i Kristiansand tingrett mandag.