KONFLIKT: Siden mars har det vært forhandlinger mellom Babcock og norsk flygerforbund for å få til en overgang av ambulanseflygere fra Lufttransport. Foto: Frode Hansen Foto: Frode Hansen/VG

Forbundslederen i Norsk Flygerforbund: – Krisen er på ingen måte over

Publisert: 10.05.18 16:10

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, mener luftambulansekrisen på langt nær er løst med onsdagens tilbud fra Babcock.

– Befolkningen sitter nå med et inntrykk av at problemet er løst, men det må korrigeres. Tilbudet fra Babcock er ikke annet enn en invitasjon til å forhandle. Krisen er på ingen måte løst eller over, sier forbundslederen.

Fakta Krisen i luftambulansen * Ambulanseflyene frakter cirka 9.000 pasienter i året, og dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året. * Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste. Norges fire helseforetak har ansvaret for den operative driften av denne tjenesten. I alt finnes det ni ambulansefly i Norge, stasjonert i Kirkenes, Alta (2), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen (2). * I juni 2017 ble det klart at det britiskeide selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance vant anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten. Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030. Selskapet driver i tillegg luftambulansetjenesten i Sverige og Finland. * Babcock SAAs anbud skal ha vært om lag 47 millioner kroner billigere i året enn tilbudet fra Lufttransport. * De rundt 110 ansatte i Lufttransport FW har reagert på at Babcock SAA tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten. * Det ble heller ikke stilt krav til virksomhetsovertagelse i anbudet, noe som gjør at pilotene må søke på sin egen stilling når Babcock SAA tar over juli 2019. * Forhandlingene mellom fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock SAA om overføring av pilotene, brøt sammen i april i år. Etter det har ansatte i Lufttransport FW begynt å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb. * Terry Reid i eierselskapet Babcock International har også informert Lufttransport om at vedlikeholdet av ambulanseflyene flyttes fra Norge til Østersund i Sverige. Dermed mister 35 ansatte i Tromsø jobben. * Onsdag 9. mai sendte Babcock SAA forslag til tariffavtale til Norsk Flygerforbund der samtlige piloter i Lufttransport FW tilbys fast jobb . Kilde: NTB/VG

Onsdag ble det kjent via NHO Luftfart at Babcock SAA har sendt et forslag til tariffavtale til Norsk Flygerforbund, hvor samtlige piloter i Lufttransport FW tilbys fast jobb i selskapet som skal ta over luftambulansetjenesten i Norge neste sommer.

Carlsen mener det med bakgrunn i tilbudet nå er skapt et feilaktig inntrykk av at det går mot en løsning i krisen som har rammet luftambulansetjenesten. Han utelukker ikke at situasjonen kan forverres ytterligere.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for når partene skal møtes ved forhandlingsbordet, men Carlsen mener det kan gå lang tid før en eventuell forhandlingsløsning er i havn.

– Jeg er forbanna på vegne av våre medlemmer, men jeg er også forbanna på vegne av befolkningen. Forbanna på at kuvøsebarnet ikke kommer frem til sykehuset, og på 79-åringen som ikke kommer frem til sin hjerteoperasjon.

Det foreliggende tilbudet innebærer at pilotene vil få de samme lønns- og arbeidsvilkårene som partene tidligere har blitt enige om. Tilbudet sier også at de lavtlønnede vil få mer lønn, mens høytlønnede vil måtte være villige til å gå ned i lønn.

Forbundslederen presiserer at han ønsker å få til en løsning som kan gi stabilitet og ro i tjenesten, men mener at myndighetene snart må lytte til personene som kan faget.

For selv om det nå foreligger en invitasjon til forhandling, mener Carlsen at det ikke fjerner selve årsaken til den krisen luftambulansetjenesten nå står oppe i.

– Denne er nemlig er et resultat av en helt vanvittig anbudsprosess og hvordan dette har blitt håndtert av myndighetene. Det er et faktum at helt entydig råd fra både fagmedisinsk og flyoperativ ekspertise, samt hele LO, ikke er hensyntatt i forbindelse med høringssvarene før anbudsprosessen, sier han.

Flere politiske partier har tatt til orde for at Babcock skal kastes ut fra avtalen som ble inngått i 2017, og la Lufttransport fortsette ambulanseflygingen på ubestemt tid.

– Vi ønsker å lykkes og bli enige om en løsning. Men en løsning må ha realistisk innhold, og man må fjerne selve årsaken til at vi er i denne situasjonen. Jeg støtter derfor holdningene om å rykke tilbake til start , sier han.

Helseminister Bent Høie har tidligere uttalt til VG at han mener det ikke vil være klokt å gå imot en lovlig inngått anbudsavtale som har fulgt norsk lov.

– Problemet her er ikke den nye leverandøren, men at den nåværende leverandøren ikke leverer på den gjeldende avtalen. Bakgrunnen for det er vel kjent, og det er helsetjenestens ansvar å håndtere denne krevende situasjonen, uttalte Høie.

For i verste fall frykter Carlsen at Babcock kan oppleve en vedvarende bemanningskrise når de overtar tjenesten juni neste år. Men i mellomtiden er det Lufttransport som må håndtere bemanningen og personellet de neste 14 månedene.

VG skrev tidligere torsdag at det allerede er 20 piloter som har fått et konkret tilbud om jobb hos Norwegian, og at selskapet antar at 30 piloter og ti teknikere vil slutten innen utgangen av juni.

Hvis de ikke takker ja til tilbudet, kan opp mot 70 piloter si opp jobben innen juni 2018, viser en e-post VG har fått innsyn i.

– 12 piloter har allerede sluttet. Våre medlemmer flykter fra tjenesten på grunn av usikkerheten de har måtte leve med de siste ti månedene. Det er relativt enkelt å tenke seg hvordan det har vært: Har jeg jobb? Hva skal vi som familie gjøre nå? Må vi flytte? Det skyldes ene og alene den uvettige anbudsprosessen som har vært, mener han.

Samtidig er det klart at vedlikeholdet av ambulanseflyene skal flyttes fra Norge til Østersund i Sverige, som medfører at 35 ansatte i Tromsø mister jobben.

– Det bidrar til ytterligere å helle grus i maskineriet, for hva skjer med dem? Lufttransport har 14 måneder igjen, og hva gjør de om også flere av teknikerne søker seg bort nå?

Håper på raske forhandlinger

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier til VG at saken kjerne er jobbsikkerhet for de 91 pilotene i Lufttransport.

– Det er sikret i det tilbudet de nå har fått. Arbeids- og lønnsvilkårene er diskutert tidligere, og det er disse som foreligger i den tariffavtalen som er sendt over.

Han sier han håper på forhandlinger snarest mulig.

– I praksis blir det i kommende uke vil jeg tro. Jeg regner med de vil studere avtalen og diskutere den internt, og så legger vi til grunn at de kommer tilbake til oss.

