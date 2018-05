I KRISE: Marianne Telle (innfelt) har nå meldt seg inhabil i den betente luftambulansesaken. Bildet av ambulanseflyet er fra en landing på Gardermoen ved en tidligere anledning. Foto: Jan Ovind/Helse Nord Foto: Foto: Jan Ovind/Helse Nord

Luftambulansekrisen: Bedriftkompetanse AS og Babcock avslutter samarbeid

Publisert: 09.05.18 09:15

Selskapet til styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF avslutter samarbeidet med Babcock, selskapet som tar over luftambulansetjenesten.

VG skrev mandag at styrelederen i Helse Nord RHF, Marianne Telle, har meldt seg inhabil i luftambulansekrisen .

Bakgrunnen for at hun gjorde det, er bindingene hennes selskap Bedriftkompetanse AS har til Babcock, som tar over luftambulansen.

Onsdag skriver avisen Nordlys at selskapet nå avslutter avtalen med Babcock.

– Sammen med direktør i Bedriftskompetanse AS, Marianne Telle, har vi nå besluttet å avslutte vårt samarbeid. Telle understreker at hun ikke på noe tidspunkt hadde innsyn i anbudsprosessen, og derfor ikke har vært medvirkende til utfallet av konkurransen. Når hun nå velger å erklære seg inhabil på bakgrunn av situasjonen som har oppstått, forholder vi oss til det. Vi har derfor blitt enige med Bedriftskompetanse AS om å avslutte vårt samarbeid, sier Marius Hansen, daglig leder i Babcock, i en pressemelding.

Rekrutteringspartner

Telle har avvist overfor VG at hun har vært inhabil i forbindelse med anbudskonkurransen, og har understreket at hun ikke har hatt innsyn i prosessen.

Hun viser til at den eneste rollen hun har hatt i anbudet, var å gi økonomiske fullmakter til administrerende direktør.

– I situasjonen som nå har oppstått er det likevel naturlig at jeg erklærer meg inhabil, og jeg er da også enig med Babcock om at vi avslutter vårt samarbeid om rekruttering av personell, sier Telle.

Babcock tar ikke over før neste sommer, men ettersom firmaet har blitt innblandet i den pågående luftambulansekrisen, har Telle meldt seg inhabil.

Bedriftkompetanse AS er rekrutteringspartneren til Babcock, og de to selskapene inngikk en intensjonsavtale i 2017.

14 måneder før Babcock tar over luftambulansetjenesten, har det oppstått pilotmangel hos dagens operatør, Lufttransport AS. En rekke piloter har sagt opp, samtidig som flere av de gjenværende pilotene har meldt seg syke eller ute av stand til å fly.

Politisk press

VG skrev tirsdag at Arbeiderpartiet, Sp og SV støtter Rødts krav om at luftambulansekontrakten brytes .

– VI står midt i en nasjonal beredskapskrise som regjeringen har ansvaret for. Det er nå opp til helseminister Bent Høie (H) å rydde opp, sa Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talskvinne.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) gikk på banen i VG og mente at Telle bør vurdere sin stilling.

