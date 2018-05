Høie: Avviser offentlig drift av luftambulansetjenesten

Publisert: 15.05.18 09:47 Oppdatert: 15.05.18 10:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-15T07:47:21Z

Helseminister Bent Høie sier at det å operere fly krever spesiell kompetanse, og at det etter hans mening ikke er noe det offentlige bør drive med.

Helseminister Bent Høie redegjør tirsdag formiddag for luftambulansekrisen i Stortinget. Han er kalt inn av SV, Ap og Sp.

– Selv om situasjonen har vært krevende for helsetjenesten og de som jobber der, og enkelte har måttet vente, så har det ikke til nå fått konsekvenser for liv og helse. Og jeg vil takke alle som står på når slike ekstraordinære situasjoner oppstår.

Høye forklarer hvilke tiltak som er satt inn for å opprettholde beredskapen - blant annet et rapporteringssystem, innleie av to helikoptre fra forsvaret, og et ekstra fly fra Babcock.

– Det er ikke grunnlag for å hevde annet enn at konkurransen er gjennomført i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket, konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

Høye sier kontrakten med Babcock bidrar til å heve kvaliteten på luftambulansetjenesten:

– Kontrakten bidrar til å heve kvaliteten på tjenesten. Fra 1. juli 2019 blir det blant annet nye kortbanefly på alle baser. Disse flyene vil ha bedre navigasjonsutstyr og bedre sikkerhetsutstyr om bord, og fly raskere enn idag.

Han sier at det å operere fly krever spesiell kompetanse, og at det etter hans mening ikke er noe det offentlige bør drive med.

VG kommer tilbake med mer.

Luftambulanse-krisen oppstod da Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA), som vant anbudskonkurransen for å ta over luftambulansetjenesten, forhandlet med Flygeforbundet om en avtale for pilotene.

Få oversikt: Dette er luftambulansekrisen

SV: Regjeringen bør ta kontroll over luftambulansetjenesten

– Høie har rotet til beredskapen med en dårlig konkurranseutsetting som setter pris foran kvalitet og trygghet, sier Nicolas Wilkinson, som sitter i helse- og omsorgskomitéen for SV.

Ap, Sp, SV og Rødt har allerede gått sammen om å kreve at den nye operatøren Babcock ikke vil få starte ambulanseflytninger i Norge fra sommeren 2019.

SV varsler at de vil fremme seks egne forslag i Stortinget, om «Høie ikke løser krisen» i dag.

– Regjeringen bør ta over kontrollen og styringen av luftambulansetjenesten til krisen er løst. Virksomhetsoverdragelse må garanteres så kompetansen og de ansatte alle kan fortsette i arbeid.

Rødt foreslår å kaste ut den nye operatøren Babcock, og la helsevesenet overta fly-driften. Forslaget skal hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen.

– Vi vil også stemme for å annullere avtalen, men for å sikre raskest mulig beredskap trenger vi flere konkrete løsninger som kan bidra. Det gjør våre forslag. Vi vil heller ikke stenge for samarbeid med private ideelle som Norsk Luftambulanse.

Fakta Dette vil SV be regjeringen om 1. Ta direkte kontroll og styring over helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, frem til situasjonen er under kontroll. 2. Garantere virksomhetsoverdragelse – og dermed en videreføring av arbeidskontraktene for alle ansatte, både piloter og annet mannskap, uansett operatør fremover. 3. Sikre at drift og vedlikehold av luftambulansene legges til Norge slik at sårbarheten for tjenestene begrenses og det er mulig å sikre nasjonal kontroll ved krisesituasjoner. 4. Starte en granskning av prosessen rundt anbudet på luftambulansetjenester. 5. Umiddelbart følge opp anbefalingen fra NOU 2015:17 om at «offentlig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten bør utredes». SV vil at offentlig drift eller ideell drift på langvarige kontrakter skal utredes og forberedes, og at saken skal legges frem for Stortinget senest innen 10. april 2019. 6. Legge frem en egen sak om hvordan konkurranseutsetting og kommersielle aktører påvirker den nasjonale helseberedskapen, og hvilke konkrete planer regjeringen har for å håndtere situasjoner som oppstår ved kontraktsbrudd, konkurs, oppkjøp eller lignende