DREPT? 25 år gamle Paul Simmons ble funnet livløs på Comfort Hotel Børsparken 7. februar 2015. To dager senere ble han erklært død. Foto: Erik Burås

Simmons’ mor om tiltalte: – Føltes som han tvang seg til å gråte

Publisert: 16.05.18 10:21 Oppdatert: 16.05.18 11:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-16T08:21:14Z

OSLO TINGRETT (VG) Moren til avdøde Paul Simmons forteller i retten at hun reagerte på oppførselen til de to som er tiltalt for å ha drept hennes sønn. Allerede dagen før 25-åringen ble erklært død begynte hun så smått å mistenke dem.

Moren forteller at hun søndag den 8. februar 2015, på morsdagen, var hjemme og lagde i stand lunsj da tiltalte Marius Groth ringte på døren. Sønnen Paul ble kvelden i forveien funnet livløs på et hotellrom i Oslo sentrum.

– Marius kom inn. Han var veldig, veldig stresset, som en propell, og han ba meg sette meg ned. Han fortalte at Paul lå på hjerteovervåkningen på Ullevaal sykehus. Jeg fikk helt sjokk, så jeg ringte opp datteren min og ba ham forklare henne hva som hadde skjedd, forklarer moren.

Groth tilbød seg så å kjøre henne til sykehuset, og på vei til bilen forteller moren at han oppfordret henne: «Du må ikke snakke om dette på vei til Ullevaal for kjæresten min og sønnen min sitter i baksetet».

«Unaturlig gråt»

Da familien ble informert om tilstanden til Paul Simmons på sykehuset, forteller moren at Marius Groth kom med en bemerkning hun la spesielt merke til.

– Han spurte «Hvis Paul våkner igjen, vil han da ha hukommelse igjen?» Jeg tenkte at det var merkelig. Spør han om dette fordi han er redd for at Paul skal våkne, huske og fortelle hva han har opplevd?

Da sønnen ble erklært død mandag 9. februar, snakket moren med Groth på telefonen.

– Paul var hjernedød og respiratoren skulle kobles fra. Jeg måtte ringe Marius fordi han hadde sendt en del sms. Jeg fortalt at alt håp var ute og at Paul var erklært død.

– Da hørte jeg en veldig unaturlig gråt. Det føltes som om han tvang seg til å gråte. Det kom i hvert fall ikke fra hjertet, forteller moren.

– Påsto han var nærmeste pårørende

Hun sier også at hun ettertid har fått høre at Groth hadde påstått på sykehuset at han var Paul Simmons’ nærmeste pårørende.

– Han hadde sagt at jeg var bortreist og at han ikke var på talefot med pappaen og søsteren. Det var jo løgn.

Familien skal også ha reagert på at Eirik Vad, som var sammen med Simmons på hotellrommet, ikke hadde tatt kontakt med dem. Moren hevder at Vads svar på dette var at han hadde blitt redd fordi han hadde opplevd noe lignende på et college i USA for mange år siden.

Fakta Dette er saken: 7. februar 2015 blir Paul Simmons (25) funnet livløs på et hotellrom i Oslo. Han blir erklært død to dager senere. Kontoene hans er tappet for nær 800 000 kroner. Politiet starter en hemmelig etterforskning av to bekjente av Simmons: Marius Groth (35) og Eirik Vad (37). De blir pågrepet 9. januar 2015 i leiligheten til en Oslo-mann (49) som nettopp har fått over 800 000 kroner på konto. Han er bevisstløs, men friskner til på sykehus. Groth og Vad er tiltalt for blant annet drap, drapsforsøk og bedrageri. Ifølge tiltalen ble begge ofrene dopet ned og nedkjølt. De to erklærte seg skyldig i tiltalepunktene som går på bedrageri da rettssaken startet i går, men ikke drap og drapsforsøk

– Det var bjelle nummer to, sier moren.

Familien anmeldte én uke etter dødsfallet Vad og Groth til politiet etter at begynte å mistenke at de hadde forsøkt å svindle sønnen for flere hundre tusen kroner. Da hadde sykehuset allerede kontaktet politiet og anmeldt saken som et mistenkelig dødsfall.

På spørsmål fra familiens bistandsadvokat Gunhild Lærum svarer moren at den første mistanken dukket opp allerede søndag 8. februar, men at den ble sterkere i uken etter da familien fant brev og dokumenter om sønnens økonomiske forhold.

Hun forteller i retten at anmeldelsen gjaldt fire punkter: svindel og bedrageri, identitetstyveri, signaturforfalskning og overlagt drap.

– Jeg fant en kontrakt underskrevet av de tre, og jeg synes ikke signaturen lignet helt på Pauls, forklarer moren.

Hun leser videre opp fra en kontrakt som sier at Marius Groth har fullmakt til alle forhold vedrørende Simmons’ økonomi.

Etter at sønnen døde har det ifølge moren dukket opp flere kredittkortregninger og et krav tilknyttet en telefonregning på 9000 kroner.

– Telefonen ble brukt lenge etter at han var død.

Kameratene Eirik Vad (37) og Marius Groth (35) står nå tiltalt for å ha forvoldt 25-åringens død gjennom å forlede ham til å innta heroin og deretter kjøle ham ned.

De to er også tiltalt grovt bedrageri, grovt ransforsøk og for drapsforsøk på en Oslo-mann som påtalemyndigheten mente de prøvde å ta livet av med en bursdagsdrink.

Nekter for drap – erkjenner vold og bedrageri

Både Groth og Vad nektet straffskyld for drap og drapsforsøk da rettssaken mot dem startet tirsdag. Begge erkjenner imidlertid straffskyld for bedrageri.

Marius Groth erkjenner også å ha utøvd vold overfor Oslo-mannen.

– Han erkjenner ikke drapsforsøk, men han erkjenner vold, altså neddopingen, sa Groths forsvarer Øystein Storrvik i retten tirsdag.

Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag og skal etter planen vare i åtte uker. Det er satt av ni dager til de tiltaltes forklaring. Eirik Vad starter trolig med sin forklaring onsdag.

Denne artikkelen handler om Simmons-saken

Krim

Drap

Bedrageri