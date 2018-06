NY BILDETYPE: Passbildene skal nå tas i en mye høyre kvalitet, for å gjøre det enklere å avsløre juks i det nye ansiktsgjenkjenningssystemet. Foto: Politiet

Nå skal passbildene endres – nye eksperter skal finkjemme ansiktet ditt

Publisert: 02.06.18 14:13 Oppdatert: 02.06.18 15:43

Kripos får en egen gruppe med ansiktseksperter som skal avsløre pass-juks og hindre svindel. I tillegg skal passbildene dine tas på en ny måte.

– Dette er et kvantesprang for ID-kontrollen i Norge. Vi mennesker tror vi er ganske gode på å vurdere ansikter, men all forskning viser det motsatte, sier seniorrådgiver Frøy Løvåsdal i Politidirektoratet.

Da Kripos søkte etter nye ansiktseksperter, kom det inn hele 260 søknader. Personene som har blitt testet i å gjenkjenne ansikter skal utgjøre en ny ekspert-enhet på Kripos for ansiktsgjenkjenning.

De skal være kontrollenhet for norsk pass-juks. Passbildene skal endres med mangedoblet oppløsning, så ekspertene enklere kan gå inn og studere detaljer i ansiktet ditt.

– Når du søker om nytt pass neste gang, vil det søkes i databasen for å finne det forrige passbildet ditt, men også sørge for at det ikke blir registrert noen andre identiteter på ditt ansikt, sier Løvåsdal til VG.

Skal stoppe pass-juks med ansiktseksperter

Politiet mener det avsløres for lite ID-juks i Norge – og at det er for enkelt å jukse med identitet . Kripos håper å stoppe noe av pass-jukset med nye ansiktseksperter.

Når du bestiller nytt pass, kjøres bildene først gjennom det automatiserte ansiktsgjenkjenningssystemet. Hvis søket ikke greier å konkludere, eller det er tvil, skal bildene sendes til den nye ekspertgruppen på Kripos.

De skal kurses i ansikt.

– Vi begynner med å se på hele ansiktet, på hodeformen. Og så begynner vi fra toppen og forstørrer bildene, og ser på hårlinjen, pannen, øyenbrynene, øynene, nesen, ørene, kinnene, munnen, haken, kjeven og halsen. Det er mange underpunkter under hvert punkt.

– Hver undersøkelse tar rundt to timer. Hvis det er spesielt vanskelige saker, er det ikke uvanlig å sitte i flere dager, sier Løvåsdal.

– Sjansene er store for å bli tatt

Hvert år mister flere tusen nordmenn passet sitt. Løvåsdal sier at hvis den som får tak i det ligner på deg, kan svindleren være svært vanskelig å avsløre. Det er bare er to personer i justissektoren som har tatt utdanning i ansikt i dag.

– Hvis jeg stjeler passet ditt i dag og utgir meg for å være deg, tar opp lån, kjøper en bil og utgir meg for å være deg, er det veldig vanskelig å avdekke jukset hvis jeg ligner på deg. Noe av grunnen til at dette problemet er blitt så stort som det er, er at det kun har vært fokus på dokumentgransking, ikke ansiktssammenligning.

De håper de nye ekspertene kan avsløre mer juks.

– Hvis jeg for eksempel finner passet ditt, eller annen type ID-dokument som tilhører deg, og prøver å skaffe nytt pass med ditt navn, vil det bli vanskelig. Ved bruk av ansiktsgjenkjenningsprogrammet vil man se at dette trolig ikke er deg, sier Løvåsdal.