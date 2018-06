GRØNLAND: En mann ble knivstukket ved Smalgangen Oslo og kjørt til Ullevål sykehus. Foto: Helge Mikalsen, VG

Knivstukket mann på Grønland utskrevet fra sykehus

VG / NTB

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 09.06.18 15:42

En mann i 20-årene er utskrevet fra sykehus etter at han ble knivstukket under et masseslagsmål på Grønland i Oslo fredag kveld.

Mannen er nå avhørt, skriver NRK. Politiet opplyser at ingen er pågrepet i saken.

Politiet fikk melding om en større slåsskamp i Smalgangen fra vitner klokken 19.57 fredag. Rundt ni personer ble sett løpende fra stedet av vitner og vektere, ifølge politiet.

– Vi kjenner ikke bakgrunnen for voldshendelsen, men vi vet hvem fornærmede er, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB fredag.

Like før midnatt sa Stokkli at åstedet er ved nedgangen til T-banen hvor det ble funnet blodspor, men at fornærmede ble funnet inne på en kafé hvor han hadde blitt tatt hånd om.

Vitne: Han var blodig og redd

Den unge mannen som ble knivstukket flyktet innover smalgangen ved Grønlands torg, og inn på den populære kaffebaren Evita, hvor Elisabeth Toth var i ferd med å stenge.

– Han sa: «Kan du være så snill og ringe ambulanse og politiet. Jeg har blitt knivstukket. Det var det første jeg gjorde, og plutselig var de her, sier hun.

– Han var stukket i rumpa, og det var blod over det hele. Nedover langs beinet og på henda og over alt. Han virket veldig redd, sier Toth og peker.

Etter kort tid kom politiet og ga mannen førstehjelp, før han ble kjørt bort i ambulanse. Hun beskriver fornærmede som en mann av utenlandsk opprinnelse, helt i starten av 20-årene.