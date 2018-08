Per Sandberg ba selv om å få gå av – allerede i forrige uke

Publisert: 13.08.18

Per Sandberg sier han ville gå av for en uke siden og kjæresten kaller prosessen «en heksejakt». Statsministeren sier Per Sandberg brøt reglene.

I en sms til VG skriver Per Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes at «en av Norges beste politikere må i dag gå av på grunn av en heksejakt».

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt. Dette er trist, jeg er veldig lei meg», skriver Letnes.

Per Sandberg (Frp) måtte mandag morgen gå av som fiskerimininister – og trakk seg samtidig som Frp-nestleder . Han hadde brutt flere av regjeringens sikkerhetsregler .

– Per har selv bedt om å gå av og jeg mener det er riktig beslutning, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sandberg sier at han allerede tidlig i forrige uke varslet at han ønsket å gå av. Det er uklart hvorfor Sandberg da ikke trakk seg før nå, og Erna Solberg til slutten av forrige uke sa hun hadde tillit til Sandberg.

Det vil ikke Erna Solberg kommentere.

– Jeg varslet tidligere at jeg ønsket å gå av, ja, sier Sandberg.

– Jeg skjønner at jeg må ta kritikk for at jeg har brutt noen regler for sikkerhet. Og jeg tar oppreist og tar den kritikken. Men det er andre dimensjoner ved denne saken som er utenfor meg og utenfor regjeringen, sier Sandberg.

Statsministeren sier samtidig at alle departementene må gå gjennom sine sikkerhetsrutiner og kontakten med utenlandske myndigheter.















Flere regjeringstopper trosset Frp-råd

Den mye omtalte ferieturen til Iran med kjæresten Bahareh Letnes kostet Frp-toppen. Sandberg hadde ikke varslet om turen i henhold til regjeringens retningslinjer – og gikk imot PSTs råd da han tok med seg jobbtelefonen til Iran.

Mandag har han måttet innrømme flere sikkerhetsbrudd . Og Erna Solberg har måttet innrømme at han ikke er den eneste regjeringstoppen på reise som har gått imot PSTs råd. PST råder statsråder til ikke å ta med telefonen til slike land.

– De 2,5 siste årene har vært de mest givende i min karriere, sier Per Sandberg til Erna Solberg.

– Det er vemodig og trist. Jeg hadde tenkt at jeg skulle sluttføre noen prosjekt, sier Sandberg.

Sandberg har sammen med sin kjæreste Bahareh Letnes varslet en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Han sier de der skal svare på alle spørsmål.

– Noen ganger må man dele kortene på nytt. Jeg tror faktisk at jeg kan bidra like sterkt til å prioritere og utvikle fiskerinæringen utenfor regjering, som jeg gjør innenfor regjering, sier Sandberg.

Varslet om forholdet

Statsministerens kontor ble 8. juni gjort kjent med «påstander om Per», de ble håndtert «sikkerhetsmessig og personalmessig», sier Erna Solberg.

– Han har stått i en krevende situasjon, og vi har hatt flere møter om saken, sier hun videre.

Adressa har tidligere meldt at Per Sandbergs kone, statssekretær Line Miriam Sandberg, har sendt en bekymringsmelding til Statsministerens kontor om at «fremmede makter» hadde flyttet inn hos Sandberg. Sandbergs kjæreste er fra Iran – men avviser tilknytning til regimet.

– Jeg kan ikke gå inn i alle påstander, noen er riktig, mens andre er uriktig. Vi ble gjort kjent med påstander rundt Per Sandberg den 8. juni, sier Erna Solberg til pressen.

– De vurderingene som ble gjort i juni var ingen grunn til at han skulle gå av ?

– Helt åpenbart, sier Solberg til VG.

Harald Tom Nesvik tar over som fiskeriminister .