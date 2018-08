I DIALOG: Dina Tjelmeland Adeler (17) og en anonym frivillig i Røde Kors tjeneste Kors på halsen, diskuterer utfordringene ungdommer kan møte på i forbindelse med skolestart. Foto: Tore Kristiansen, VG

Undersøkelse: Tenåringsgutter føler de ikke strekker til blant venner

INNENRIKS 2018-08-17T08:00:48Z

Nesten halvparten av tenåringsguttene føler de ikke strekker til overfor vennene. For jentene er skolen den største kilden til høye forventninger.

Publisert: 17.08.18 10:00 Oppdatert: 17.08.18 11:34

I disse dager begynner elevene på skolen igjen etter ferien. For mange unge betyr det et nytt møte med kilder til forventningspress i klasserommene, på skolegården og i fritiden.

I en murbygning på Grønland i Oslo sitter Kors på halsen, Røde Kors tilbud til unge som trenger noen å snakke med. De får henvendelser fra unge knyttet til skolestart, det kan være at de gruer seg til å stå alene i friminuttene eller ikke mener utseendet sitt er bra nok, at de føler karakterpress og at de syns det er stressende å ta valg, av for eksempel fremmedspråk.

– For mange er det snakk om ny skole, ny klasse eller en ny studieretning, sier en av de frivillige i tjenesten. VG bruker ikke navnet hans fordi Kors på halsen ikke går ut med navnet på de frivillige.

Dina Tjelmeland Adeler (17), som går på videregående i Sandefjord og sitter i et ekspertpanel som gir råd til Kors på halsen, kjenner seg igjen i det han sier, og legger til:

– Mange føler at de drukner i skolearbeid, og at det går ut over sosiale aktiviteter på fritiden.

Forventningspress i skolen

En femdel av guttene opplever at skolen er den største kilden til forventninger, mens omtrent to av fem jenter, 37 prosent, føler det samme.

44 prosent av guttene mellom 16 og 18 år svarer at de i svært stor grad opplever at de ikke strekker til blant venner. Omtrent halvparten så mange jenter, 23 prosent, svarer det samme, ifølge rapporten «Psykt flink» som Respons Analyse har utført for Røde Kors.

Skolen er den arenaen flest jenter opplever mest forventninger fra.

15 prosent av elevene som ble spurt føler at de i svært liten grad eller liten grad strekker til på skolen.

På et åpent spørsmål svarer 40 prosent at skolen må redusere press og forventninger, og kutte i antall prøver, karakterer, målinger og lekser. 15 prosent ønsker seg flere helseressurser og å lære hvordan de kan håndtere press og stress.

– Jeg har jobbet her i flere år og opplever at det er flere som tar kontakt med oss, men det er vanskelig å sette fingeren på om det er flere som har det vanskelig nå eller om det bare er flere som åpner seg om det, sier den frivillige.

Kors på halsen får en del henvendelser som handler om skolestart i disse dager.

– Det er både forventninger fra andre, men også forventninger til seg selv som kan føles negativt, forteller mannen som jobber der frivillig.

Dog er ikke alle er like henvendelsene like dystre:

– En jente tok kontakt og fortalte hvor mye hun gledet seg. Hun skulle få ny sekk, eget skap og hun skulle bli forelsket.

Etterlyser helsesøster

Nesten tre av fire gir uttrykk for at de ønsker at helsesøster skal være mer tilgjengelig.

Den samme undersøkelsen viser at nesten en tredel av de spurte helsesøstrene opplyser at de ofte eller hele tiden må avvise unge i døren på grunn av tidspress eller arbeidspress.

Dina i ekspertpanelet sier at det er flere skoler hvor helsesøster bare er til stede noen dager i uken.

– Flere syns at helsesøstre er utilgjengelige, mener Tjelmeland Adeler.

Bare 1 prosent av dem som svarte på undersøkelsen mener at de ville snakket med helsesøster om ting de syns er vanskelig.

Ber om støtte fra foreldre

Guttene i undersøkelsen svarer at de opplever foreldre og familie som den største kilden til forventninger. 42 prosent av guttene opplever dette.

– Det virker som at det er færre og færre som snakker sammen hjemme og i samfunnet, sier den frivillige hos Kors på halsen. Han påpeker at mange vegrer seg for å ta opp problemer med foreldrene.

En av fire i undersøkelsen sier at de ikke snakker med noen om problemene sine.

På spørsmål om hvilke råd de vil gi til foreldre om hva de kan gjøre for at ungdom skal oppleve mindre stress, svarer nesten alle i undersøkelsen at de ikke må legge for mye press, mase om lekser eller forvente for mye.

Mange gir råd om mer støtte, samtaler, oppmuntring og å bli tatt mer på alvor.

Undersøkelsen er utført blant 523 ungdommer i alderen 16 til 18 år, med formål å identifisere kilde og omfang av stress og press.