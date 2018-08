PST-sjef Benedicte Bjørnland var i debatt om forebyggende digital sikkerhet i Arendal onsdag morgen. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

PST-sjefen: Ikke sikkert vi finner noe på Sandbergs telefon

INNENRIKS 2018-08-15T09:18:08Z

ARENDAL (VG) Det er ikke sikkert det er mulig å finne spor etter iransk eller kinesisk etterretning på Per Sandbergs mobiltelefon, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland. Men hun slår fast at han opptrådte «skjødesløst».

Publisert: 15.08.18 11:18

– Vi har fått telefonen og vi undersøker den. Undersøkelsene er ikke ferdig. Det er ikke gitt at vi finner noe som helst. Det kan ha vært en kompromittering, men vi vil ikke nødvendigvis se det, sier Bjørnland til VG i Arendal.

Statsminister Erna Solberg (H) sa i partilederdebatten i Arendal at PST selv måtte avgjøre hva de kan si om alvorligheten i Sandbergs uanmeldte besøk til Iran , og regelbruddet da han tok med den samme mobiltelefonen til Iran og Kina de siste månedene.

Land med full kontroll

– Han hatt hatt med samme telefonen med til Kina og Iran. Dette er land som har meget ressurssterke tjenester, og som antagelig har full kontroll i egen teig. Og som er etter vår kunnskap meget sofistikerte, sier Bjørnland.

– Kan de ha kopiert alt innhold på telefonen?

– Vi vet ikke det, og det er ikke sikkert at vi finner svaret, svarer PST-sjefen.

– Meg bekjent er dette en telefon som ikke inneholder gradert informasjon, om grunnleggende nasjonale interesser. Men det kan være sensitiv informasjon som kontaktlister, e-poster og telefonnumre. Hvis det er kompromittert, så kan det settes sammen et puslespill som kan bidra til et etterretningsbilde. Vi vet at det drives etterretning mot Norge både gjennom cyberdomenet og på bakken, sier hun.

Venter flere saker

– Hvordan vurderer dere Sandberg-saken i PST?

– Det Sandberg gjorde, var skjødesløst. Men når vi som sikkerhetstjeneste ser det, vil ikke vi bli overrasket om det kommer andre historier fra andre partier, nåværende og tidligere stortingsrepresentanter, og tidligere statsråder, som har gjort tilsvarende. Jeg håper jeg tar feil, men jeg vil ikke bli veldig overrasket. Men jeg tror Sandberg-saken virker godt forebyggende.

– Vi har en løpende bølge med alvorlige saker som vi håndterer i det forebyggende sikkerhets-sporet. Da blir ikke dette en stor sak for oss.

- Kan det påvirke nasjonal sikkerhet på sikt?

- Når vi gjennomfører trygghetssamtaler, så gjør vi det i en ramme hvor vi oppfordrer til åpenhet. Men det er viktig å fortelle om det, om man har vært i slik sårbar situasjon.

- Skal telefonene ødelegges etterpå?

- Disse telefonene skal ikke tas i bruk igjen, så Sandbergs telefon blir destruert, sier PST-sjefen.