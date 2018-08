SLAVERI: Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl, vil få bukt med menneskehandel i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Vil opprette senter mot moderne slaveri

INNENRIKS 2018-08-23T09:10:41Z

Siden 2004 har NAV Grünerløkka bistått ofre for menneskehandel i Oslo. Nå vil byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) utvide senteret.

Publisert: 23.08.18 11:10

– Jeg tror det er mange som kvier seg for å heve stemmen og si at jeg tror jeg er et offer for menneskehandel. Det vil vi gjøre noe med. I all den tid dette er vår tids slaveri må vi ta dette på større alvor, sier byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl til VG.

14. juni la byrådet frem en handlingsplan mot menneskehandel som tar sikte på etablering av senteret Anti Trafficking Oslo. Senterets rolle skal være å identifiser, samt å bistå, ofre for menneskehandel i Oslo.

VG mener: Vi må bli hardere mot de harde i møte med menneskehandel.

Utvider kompetansen

Anti Trafficking Oslo er en tenkt utvidelse av det eksisterende Oslopiloten, som er en del av NAV Grünerløkka. Oslopiloten består per i dag av to årsverk, som etter planen skal utvides til fem.

– Tidligere har vi kun jobbet med å bistå de som har søkt refleksjon som ofre for menneskehandel, men etter planen skal vi også bistå med å identifisere ofre, sier leder for Oslopiloten Trude Samdal Aasen, som også fortsetter som leder i Trafficking Oslo.

I tillegg vil senteret bli styrket med barnevernfaglig kompetanse overfor mindreårige ofre for menneskehandel, et ansvar som per nå ligger hos barnevernet.

Store mørketall

Ifølge byråd Dahl blir om lag 300 personer identifisert som mulige ofre for menneskehandel hvert år. De fleste i Oslo. Både Tellevik Dahl og Aasen antar imidlertid at det er store mørketall.

– De aller fleste vi bistår i Oslopiloten er ofre innenfor prostitusjon, men det har også kommet flere ofre innenfor arbeideryrker, ofte fra Øst-Europa. I tillegg har vi hatt en del au pairer fra asiatisk land, sier Aasen.

Tellevik Dahl mener at mye av ansvaret for oppfølging av ofre for menneskehandel ligger hos justissektoren.

– Det er viktig å ta bakmennene for å få bukt med problemet, sier hun.

Samtidig mener hun at arbeidet med identifisering av ofre også er en viktig del av jobben.