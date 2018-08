ÅSTED: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept bare 150 meter unna huset der hun bodde på Varhaug. Foto: TROND SOLBERG

Sunniva-drapet: Forsøket nytt avhør av siktede i neste uke

Publisert: 03.08.18 10:04 Oppdatert: 03.08.18 10:20

INNENRIKS 2018-08-03T08:04:12Z

JÆREN (VG) 17-åringen som siktet for drapet på Sunniva Ødegård (13) vil bli forsøkt avhørt på nytt, tidlig i neste uke. Det opplyser politiet, som mener de har god oversikt i saken.

Siktede ble forsøkt avhørt både onsdag og torsdag, men avhørene lot seg ikke gjennomføre. De ble avbrutt av siktede.

Den siktede står fast på sin første forklaring, som han ga etter at han ble siktet mandag ettermiddag.

Siden den gang har politiet blant annet mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten som slår fast at Sunniva Ødegård ble drept.

Politiet har uttalt at de fremdeles har mange spørsmål som 17-åringen ikke har kunnet gi dem svar på. Gutten fra Varhaug har erkjent at han var på funnstedet den aktuelle kvelden, men nekter for å ha noe med drapet og gjøre.

Politiet opplyser at de vil fortsette med ulike etterforskningsskritt og gjennomføre både taktiske og tekniske undersøkelser, samt vitneavhør.

– Vi jobber i lavere takt i helgen. Mannskapene har hatt lange og krevende arbeidsdager og trenger fri for å være klar til neste uke. Det gjenstår fortsatt en god del arbeid, men politiet har god oversikt i denne saken, sier leder personseksjonen, Bjørn Kåre Dahl.