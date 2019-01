JURYEN: De tolv jurymedlemmene ble onsdag til ti, som nå har trukket seg tilbake for å avgjøre om Eirik Jensen er skyldig eller ikke. Foto: Hem, Ane / NTB scanpix

Lagdommer om Jensen-juryen: – En svært krevende oppgave

INNENRIKS 2019-01-24T22:01:26Z

De ti medlemmene i Jensen-juryen er nå samlet i et eget rom i Borgarting lagmannsrett der de skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig, eller ikke. Ordfører Annstein Garnes (52) leder arbeidet.

Publisert: 24.01.19 23:01

I skrivende stund er det et døgn og 10 timer siden Norges siste jury trakk seg tilbake for å avgjøre den tidligere politimannens skjebne. Hvor lang tid dette vil ta er uvisst.

I nesten 80 rettsdager har jurymedlemmene fulgt maratonrettssaken i sal 250 i Oslo tingrett, for å ta stilling til om Jensen har bistått Cappelen med innførsel av 13,9 tonn hasj, slik tiltalen lyder, eller ikke.

Det er disse to hovedspørsmålene juryen nå skal ta stilling til:

Er Eirik Jensen skyldig å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler ved å ha gitt ham politiinformasjon som reduserte risikoen for smuglervirksomheten?

Er Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon ved å ha mottatt kontanter, bidrag til oppussing, en klokke og annet fra Gjermund Cappelen?

Minst syv av ti må svare ja for at Jensen skal finnes skyldig.

Dette hadde Jensens forsvarer John Christian Elden å si etter rettsbelæringen:

Anbefaler å følge dommerens råd

– Det er umulig å si hva som foregår bak de dørene nå. Det er svært få retningslinjer for hvordan juryens arbeid skal foregå, annet enn at de har trukket lodd om hvilken rekkefølge de skal stemme og at ordføreren stemmer sist, sier lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett til VG.

Hansen fulgte selv med på dommer Kristel Heyerdahls rettsbelæring. Han mener juryen gjør lurt i å fokusere på de elementene dommeren i går anbefalte dem å bruke tid på.

– Det er en svært krevende oppgave å vurdere skyldspørsmålet i en slik omfattende og kompleks sak. Jeg synes det er betryggende at kjennelsen ikke kom onsdag, sier Hansen.

Han viser til at man i andre omfattende saker har brukt lengre tid på å avgjøre skyldspørsmålet, blant annet i Orderud-saken og Nokas-saken. Heller ikke torsdag ble det avgjort.

Dette er lederen av Jensen-juryen

Juryens ordfører er 52-årige Annstein Garnes. Det er han som leder juryens diskusjoner og som skal lese opp juryens kjennelse. Lagrettens ordfører er i tillegg en av de fire fra lagretten som sammen med de tre lagdommerne avgjør en eventuell straffeutmåling.

Garnes har tidligere vært taxisjåfør og er nå bussjåfør og hovedtillitsvalgt i Unibuss. Han har tidligere vært lekdommer i flere saker i Borgarting lagmannsrett, blant annet i en narkotikasak og i en underslagssak.

Annstein Garnes har en rekke ganger uttalt seg i mediene om situasjonen på Stovner i Oslo, hvor han bor og leder de lokale Natteravnene.

I mars i fjor skrev Klassekampen at Natteravnene i Stovner bydel beskrev en situasjon hvor mindreårige røyker hasj, går med kniv og driver med dopsalg.

Garnes var med å starte natteravn-gruppen på Vestli sammen med Ap-politiker Jan Bøhler.

I juni i fjor deltok han på en åpen høring, hvor byrådsleder Raymond Johansen (Ap) måtte svare for ungdomskriminaliteten i Oslo.

Garnes har tidligere reagert på at byrådsleder Johansen har kalt Oslo en trygg by.

Jurymedlemmene

Det er disse ti jurymedlemmene som nå skal avgjøre om de mener Eirik Jensen er skyldig eller ikke:

Fotograf/journalist Mirian Yanira Befring (48)

Lektor Elisabeth Mong-Nybo (27)

Pensjonist Ragnhild Lervik Johansen (69)

Husøkonom Trude Helene Skage Andersen (54)

Daglig leder Sara Linea Pihl (37)

Økonomi- og IT-ansvarlig Anders Eidsvaag Graven (44)

Arbeidssøkende Sondre Åstveit Gevelt (27)

Programvarekonsulent Lars Otto Haugen (50)

Bussjåfør Annstein Garnes (52)

Air purser Kjetil Kleppe (42)

– Alvoret setter inn

Tore Wollum satt i juryen under Orderud-saken i 2002, han tror Jensen-juryen nå føler et stort alvor og at de er slitne etter den fem måneder lange ankesaken.

– Alvoret setter inn når du skal drøfte om du skal gi noen en straff, en lang straff, som får store konsekvenser for et menneske og de pårørende, sier Wollum til VG.

Han tror likevel at juryen har en god plan for hvordan de skal arbeide for å komme til en beslutning.

– De tar en runde på spørsmålsskriftet og bevisene, der alle får komme med sine vurderinger. Jeg tror de klarer å legge enkeltpersoners følelser til side, og fokuserer på vitneforklaringene og bevisene i saken, sier Tore Wollum.

Frøydis Margaret Rasmussen satt i Nokas-juryen i over 70 dager i 2006, hun føler med de ti medlemmene i Jensen-juryen og er glad hun ikke er en av dem.

– Jeg synes det var forferdelig å skulle gjøre et slikt valg. Jeg føler med dem og tror de føler et stort alvor nå, sier hun til VG.