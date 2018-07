– EN FIN DAG: Kristensen forteller at både Ruud og passasjeren var i strålende humør da de møtte dem i Kautokeino. Her viser Ruud frem gyrokopteret til Kristensens far, Georg. Foto: Nils Martin Kristensen

Her er gyrokopteret timer før ulykken: – Stemningen var suveren

Publisert: 22.07.18 12:15

INNENRIKS 2018-07-22T10:15:28Z

Nils Martin Kristensen er trolig en av de aller siste som så Morten Ruud (57) i live før gyrokopter-styrten lørdag. – Det er ufattelig trist, sier han til VG.

Lørdag kveld bekreftet politiet at det var NRKs distriktsredaktør, Morten Ruud, som omkom da et gyrokopter styrtet ved Kilpisjärvi i Finland. En annen person ble lettere skadet.

– Både Morten og kompisen hans var i kjempehumør. Det kunne ikke vært bedre, det var en fin dag med bra vær og suveren stemning. Vi stod ved flystripa og vinket da de tok av vestover, forteller Nils Martin Kristensen.

Han var venn med Ruud, og trolig en av de siste som så ham i live.

Han forteller at han ble oppringt av Ruud tidligere på dagen, fordi han trengte hjelp til å fylle drivstoff i Kautokeino.

Bakgrunn: Norsk gyrokopter styrtet i Finland - én omkom

– Faren min og jeg hentet dem med bensinkanner og tok dem med til bensinstasjonen. Der spiste vi og drakk kaffe, før vi kjørte dem tilbake da de skulle dra videre, forteller han.

Kristensen driver lokalradioen i Kautokeino, og han møtte Morten Ruud første gang på begynnelsen av 90-tallet.

– Han var et menneske jeg så opp til. Han hadde drevet lokalradio i flere år, og jeg syntes at han var den tøffeste i verden.

Ukjent årsak

– Vi var ikke nære venner, men møtte på hverandre til stadighet. Han var en veldig rolig og fin type, og var full av gode råd, sier Kristensen.

Han er sterkt preget av gårsdagens ulykke.

– Det er så ufattelig trist. Det er helt forferdelig. Det er ikke mer å si om det.

HRS Nord-Norge ble varslet om ulykken klokken 18 lørdag ettermiddag. Saken blir nå etterforsket av politiet i Finland. Havarikommisjonen vil avgjøre om de skal gjøre ytterligere undersøkelser mandag.

Politiet i Finland sier til NRK at det kan ta flere uker før etterforskningen er ferdig.

Årsaken til ulykken er fremdeles ukjent, men ifølge HRS skal det ha vært oppholdsvær med høyt skydekke i området.

Havaraikommisjonen har ikke undersøkelsesplikt på ulykker med mikrofly, men det kan bli aktuelt fordi en person omkom i styrten.

– Vi vurderer fortløpende hva vi skal gjøre videre i denne saken, sier direktør William Bertheussen til VG.

– Vi har foreløpig ikke planer om å etterforske denne saken, men vi er åpen for å samarbeide med Havarikommisjonen i Norge dersom de vil foreta flere undersøkelser, sier Ismo Aaltonen i den finske Havarikommisjonen.

Ulykken skjedde om lag 20 km øst for Kilpisjärvi i Finland, i området der Norges, Sveriges og Finlands grenser møtes.

Aaltonen koordinerte redningsoperasjonen og forteller at det er utfordrende terreng i området hvor gyrokopteret styrtet. Det var derfor vanskelig å ta seg frem til ulykkestedet.

Passasjeren som ble skadet da gyrokopteret styrtet, ble fløyet til sykehuset med lettere skader.

Kolleger i sorg

Ruud var distriktsredaktør for NRK Finnmark, og bodde i Alta .

– Det er en forferdelig ulykke. Vi er lamslått og sterkt preget av sorg, sier regiondirektør Tone Kunst i NRK Nord-Norge til VG.

Ruud jobbet som Moskva-korrespondent for NRK fra 2007 til 2010.

– Morten var et godt og raust menneske, og var godt likt både som sjef og kollega. Vi er alle like rystet over det som har skjedd, og nå prøver vi å ta best mulig vare på våre ansatte. Samtidig tenker vi på hans etterlatte, sier Kunst.

Hun opplyser at Robin Mortensen går inn som konstituert redaktør i NRK Finnmark.