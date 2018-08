Kan ikke love bompenge-stopp

Jon Georg Dale (Frp) kan ikke love at han blir Frp-samferdselsministeren som får en slutt på bompenger, selv om det var et av Frps fremste valgøfter da de gikk i regjering.

Publisert: 31.08.18 13:51 Oppdatert: 31.08.18 16:06

– Jeg skulle gjerne gjort det, men det er ikke politisk grunnlag for det i Stortinget, sier Dale.

Dale ble overrakt nøklene til samferdselsdepartementet av avtroppende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han forteller at han fikk telefonen fra Erna med spørsmål om han ville bli samferdselsminister i midten av denne uken.

Pakket 60 kasser med modellbiler

Avtroppende samferdselsminister Ketil Solvik Olsens rådgivere har hatt mye å gjøre i forbindelse med statsråd-byttet. De har nemlig måttet pakke ned hele 60 kasser med Solvik-Olsens modellbiler.

– Jeg har hatt 1050 modellbiler her i departementet, det er noe med å gjøre det til sitt eget, sier Solvik-Olsen.

Bilene har stått på alle hyller og vinduskarmer – og ikke bare på hans eget kontor. Solvik-Olsen har fylt opp de andre ansattes kontor også. Når han nå flytter til USA, ble alle de 1000 bilene ble pakket i bobleplast og lagt i over 60 kasser. Det er bare én bil igjen. Den får påtroppende samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dale har vært i samferdselsdepartementet tidligere, før han ble landbruks- og matminister fra 2015. Han satt som statssekretær for Ketil Solvik-Olsen fra oktober 2013 til oktober 2014.

– Du fikk også en bil da du sluttet her, en rød Dodge viper, sier Solvik-Olsen.

– Den var faktisk blå, måtte Dale påpeke.

Det var en rørt Ketil Solvik-Olsen med tårer i øynene som ga nøklene til samferdselsdepartementet til Jon Georg Dale fredag.

– Jeg føler ikke bare at jeg skal hoppe etter Wirkola, men hoppe etter fallskjermen, sier Dale, som sier han overtar nøklene med en viss æresfrykt.

Dale ønsket Solvik Olsen lykke til i USA, og sa han ville savne sykkelturene de har hatt privat.

Taco for Søviknes

Terje Søviknes (Frp) da han overleverte nøkkelen til sitt kontor til den påtroppende olje- og energiministeren, Kjell-Børge Freiberg (Frp).

– Du har noen spennende år foran deg, sa han.

– Spesielt er det store muligheter for gass.

Søviknes begrunner sin avgang med at han vil tilbringe mer tid med familien , og satse på lokalpolitikken i Os.

– Jeg er glad for å reise hjem til ungene i dag. Vi skal kose oss med taco i kveld, sa han under nøkkeloverrekkelsen.

Freiberg lovet å lytte til ham fremover.

– Det er du som har lært meg opp.

Kjell- Børge Freiberg har lang erfaring i lokalpolitikken, og i senere tid også som stortingsrepresentant. Han kommer fra Hadsel kommune, der han satt i kommunestyret i 20 år, blant annet som ordfører fra 2007. Han var den første ordføreren fra Frp i Nordland, og satt frem til 2015.

Hoksrud gleder seg til å jobbe med mat

Bård Hoksrud (Frp) har også fått nøkkelen til sitt nye kontor onsdag, av Jon Georg Dale som bytter departement. Nå er han blitt landbruks- og matminister. Under nøkkeloverrekkelsen sa han at han gleder seg til å jobbe med mat:

– Jeg er glad i mat. Det er ikke vanskelig å se. Derfor gleder jeg meg til å jobbe med mat – og matproduksjon, lo han.

Hoksrud, som er Frps helsepolitiske talsperson, har gått ned 25 kilo i løpet av sommeren. VG har fulgt hans forsøk på forandring av livsstil og form siden 2012. Han sier at han ikke har direkte erfaring fra landbruket, men at han har lang fartstid fra dagligvarebransjen.

– Vi kjenner deg som en blid politiker. Vil du klare å blidgjøre bøndene når de ber om midler i årene som kommer?

– Det får vi se på. Nå mener jeg regjeringen har gjort en fantassisk jobb med å håndtere tørken og konsekvensene for bøndene, og at bondeorganisasjonene er fornøyde.

Bård Hoksrud har vært Sylvi Listhaugs makker på Stortinget det siste halvåret. Sentrale kilder i Frp sier at Sylvi Listhaug ikke ble spurt om å bli statsråd i denne utskiftningen av regjeringsmedlemmer.

Hoksrud ble dømt til å betale et forelegg etter brudd på sexkjøpsloven i 2011 på en partitur til Latvia. Da statsministeren presenterte de nye statsrådene, sa hun at han har gjort opp for seg , og at det er mulig å gå videre. Selv sier han dette om saken:

– Jeg gjorde noe veldig dumt, det har vært kjent. Familien min har tilgitt meg, og jeg har blitt gjenvalgt to ganger av velgerne i Telemark og jeg har fått tillitt til å gjøre denne jobben her, som jeg ønsker å gjøre på en god måte.