UTENDØRSTRENING: På Redningsselskapets sommerskole på Lysaker øves det på livredning i sjø med treningsdukke. Foto: Redningsselskapet

Vil ha mer svømming utendørs for å forhindre drukning

2018-09-23

Hittil i år har 77 mennesker mistet livet som følge av drukning. Det er flere enn i trafikken.

23.09.18

Det har vært en dramatisk sommer med rekordmange drukninger, melder Redningsselskapet . Det er de som fører statistikk over drukninger i Norge .

Totalt har 77 mennesker mistet livet på sjøen de åtte første månedene av året, mens 63 mennesker ble drept i veitrafikkulykker. Dermed kan 2018 bli det første året med flere drukningsdødsfall enn trafikkdrepte.

I juli måned mistet 16 mennesker livet på sjøen. Det var en økning på 45 prosent sammenlignet med i fjor. I august ble åtte personer funnet omkommet som følge av drukning.

De fleste drukningene skjer ved fall fra land eller brygge, men også drukningsdødsfall i forbindelse med bading har også økt. Nesten hver fjerde ulykke har skjedd i forbindelse med bading.

– 100 prosent av drukningene skjer utendørs. Det er der vi øve. Men vi trenger et bedre system for svømmeundervisningen, mener førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU, Egil Galaaen Gjølme.

Han har vært med i en nasjonal arbeidsgruppe som har jobbet for å styrke svømmeopplæringen. Som lektor på lærerutdanningen arbeider Galaaen Gjølme med kompetansebygging for lærere. De må lære livredning. Når høstsemesteret begynner, kler de på seg ull innerst og hopper i havet.

– Mange kvier seg for å trene utendørs, men det har de ingen grunn til. En time i vann som holder 16 grader, går helt bra. Svømming er en ferdighet som skal gjøre oss trygge utendørs. Da må vi øve i reelle omgivelser, påpeker han.

Høsten er tiden for trening, mener Galaaen Gjølme. Da er vannet varmere enn om våren.

– Å lære svømme 200 meter i et basseng er ikke nok, mener Gjølme.

For i dag foregår det meste av svømmeundervisningen i oppvarmet basseng. Det er langt fra virkeligheten, der du kanskje faller med klær og sko på i opp-pisket hav, eller i en stri elv.

– En ting er det lille sjokket du opplever når du havner ut i kaldt vann. Det de fleste synes er vanskelig er å klatre opp i en båt, eller på en brygge. Det må også øves på, påpeker Galaaen Gjølme.

– For de fleste dreier svømming seg om friluftsliv og uteaktivitet. På en måte er det et paradoks at undervisningen foregår innendørs.

Mengdetrening

Også Redningsselskapet ser behovet for svømmeopplæring i sjøen. Torgeir Nergaard Berg er leder for utvikling og forebyggende arbeid i Redningsselskapet.

– Selv om det er en del av lærerplanen at elevene skal kunne ferdes ved vann og hav, og kjenne til hvordan man redder seg selv og en kamerat utendørs, er det ingen felles praksis på dette, påpeker han.

Noen kommuner har satt utendørstrening i system, andre ikke. Noen kommuner har hverken kystlinje og sjø, og dermed større problemer med å øve.

– For alle bør øve på det?

– Absolutt. Mengdetrening er viktig. Å kjenne sjokket det er å ramle uti, øve seg på kameratredning og komme seg opp i båt igjen. Mengdetrening fører til at du reagerer mer rasjonelt og bedre dersom ulykken er ute.

Nasjonal kampanje

Redningsselskapet ber også myndighetene trappe opp forebyggingsarbeidet og sette av midler til en nasjonal kampanje i neste års statsbudsjett. For å redusere antallet drukningsulykker mener de kampanjen må nyttiggjøre seg av frivilligheten. Tusenvis av frivillige langs kysten kan mobiliseres gjennom praktiske aktiviteter, som for eksempel sjøredning, livredning og opplæring for folk som oppholder seg i og ved vann som brygger og strender, mener selskapet.

– Forebygging av drukningsdødsfall er like viktig som trafikksikkerhet, og vi ber derfor regjeringen og Stortinget om å prioritere områdene på samme nivå i statsbudsjettet for neste år. Sommerens dystre drukningsstatistikk forteller oss at det er på høy tid med stor nasjonal kampanje med formål om å redusere antallet drukningsulykker, sier generalsekretær Rikke Lind.