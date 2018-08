REGN: Bygeværet som har kommet inn over Vestlandet vil spre seg til resten av landet de kommende dagene. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Supersommeren er trolig over

Flere uker med sol og høye temperaturer ser ut til å bli byttet ut med regn og lavere temperaturer.

Uken starter med at regnfronten som har kommet inn over Vestlandet vil spre seg.

– Etter hvert vil regnet nå Sørlandet og fjellområdene helt inn mot Telemark. Det blir ikke så fryktelig høye temperaturer, med 15–16 grader på Vestlandet. Tirsdag skal det bli noe høyere temperaturer med 18–19 grader, forteller statsmeteorolog Tone Christin Thaule.

Østlandet skal i dag få lettskyet vær og temperaturer på rundt 20 grader. Nord-Norge skal få overskyet vær og mellom 10 og 15 grader, ifølge Meteorologisk institutt .

Kan bli over 25 grader

Det er kanskje onsdag som skiller seg ut med beste været, særlig på Østlandet, hvor det skal bli over 25 grader enkelte steder. I Halden er det meldt opp mot 29 grader onsdag, skriver NTB.

– På Vestlandet blir det kanskje bare 18–19 grader, mens Nord-Norge vil få rundt 14–15 grader. Onsdag ventes det stort sett fuktig vær med muligheter for torden, særlig på Østlandet. Den fuktig luften sør i landet vil trekke nordover til Nordland onsdag, og torsdag vil den trekke opp mot Troms og Finnmark, sier Theule.

Best vær onsdag

Tirsdag vil nedbøren på Vestlandet trekke nordover, men for det meste vil regnværet holde seg over Vestlandet.

– Det blir altså lite eller ingen nedbør fra Trøndelag og nordover, bortsett fra Finnmark, som vil få noen regnbyger, forteller Thaule.

– Er det sannsynlig at vi ser temperaturer på 30 grader igjen denne sommeren?

– Jeg tror ikke det er så veldig sannsynlig i de dagene jeg har sett på. Temperaturene vi har sett, ser vi kanskje ikke igjen i år, dessverre, svarer hun.

Varmebølgen i Sør-Europa fortsetter

Den ekstreme varmen vi har sett sør i Europa, med temperaturer på over 40 grader, skal bli mindre ekstrem.

– Varmebølgen vil nok fortsette i Sør-Europa inn mot helgen. I Madrid ser jeg at det er snakk om 38–39 grader i dag. Det blir kanskje litt kjøligere der de neste dagene. Selv om det ikke er meldt over 40 grader her, så blir det nok godt over 30 grader likevel. Jeg skal ikke si at det ikke blir over 40 grader enkelte steder sør i Europa denne uken, det er tross alt snakk om store områder, sier hun.