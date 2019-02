DREPT: Politiet på åstedet etter at en mann ble funnet død i sin egen bolig på Hellerud i Oslo i midten av juni 2017. Foto: Tore Kristiansen

Hellerud-drapet for retten – tiltalte nekter skyld

Tirsdag starter rettssaken mot en 42 år gammel mann som er tiltalt for å ha drept en 54 år gammel mann på Hellerud i Oslo i juni 2017.

NTB

Publisert: 11.02.19 09:08







Drapet skjedde i en leilighet i Hellerudgrenda på formiddagen 15. juni 2017. Ifølge tiltalen knivstakk 42-åringen en 54 år gammel mann i ryggen to ganger. Stikkskadene var så alvorlige at mannen døde av forblødning etter kort tid.

les også Mann i 40-årene tiltalt for Hellerud-drapet

42-åringen er også tiltalt for å ha stjålet 350.000 kroner fra drapsofferet. Rettssaken starter i Oslo tingrett tirsdag og vil pågå fram til 22. februar.

Nekter for drapet

Både den tiltalte og offeret har tyrkisk bakgrunn. 42-åringen ble pågrepet i Bulgaria ni dager etter drapet og ble senere utlevert til Norge. Han nekter imidlertid skyld i saken.

– Han nekter for å ha noe med dette å gjøre i det hele tatt, han har ingen befatning med drapet overhodet, sier den tiltaltes forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til NTB.

– Det er riktig at han har vært på stedet hos avdøde, men han har ikke noen kjennskap til drapet eller pengene han er tiltalt for å ha stjålet, sier Storrvik.

les også Hellerud-drapet: – Mistanken mot ham pekte seg tidlig ut

Også en finsk statsborger med tyrkisk bakgrunn i midten av 50-årene var siktet for drapet, men i fjor sommer uttalte politiet at mistanken var svekket, og saken mot ham ble derfor henlagt. Både Storrvik og politiet bekrefter at de to reiste sammen til Norge kort tid før drapet og at de forlot landet kort tid etter.

Norsk politi har gjort bevisopptak av denne mannen som vil bli avspilt under rettssaken, sier Storrvik.

Etterforskes i Estland

I sommer skrev VG at den tiltalte tyrkeren også etterforskes for et drap i Estland. Det dreide seg om en flere år gammel forsvinningssak som etterforskes som drap. Storrvik bekrefter overfor NTB at mannen er blitt avhørt av estisk politi i Norge om denne saken.

– Han er avhørt om denne saken av estisk politi her i Norge, men det er uklart for meg om han har status som mistenkt eller siktet i den saken, sier Storrvik.

Norsk politi har ikke funnet noen sammenheng mellom drapssaken på Hellerud og saken i Estland, sier statsadvokat og aktor i saken mot 42-åringen, Jens Johannes Andenæs, til NTB.

– Det vi vet, er at han er under etterforskning i en drapssak i Estland, er alt Andenæs vil si.