DAMER: – Det er ikke så ofte jeg har damer på besøk, så dette var hyggelig, sier Rune Martinsen, som ble stanset i kontrollen statsminister Erna Solberg og arbeidsminister Anniken Hauglie var aktive tilskuere til. Hans vogntog var det ikke noe å utsette på. Foto: Frode Hansen

Vogntog-Erna vil ta sjåførene

TARALDRUD TRAFIKKSTASJON (VG) Nå er det ikke bare blanke dekk på utenlandske vogntog som Vegvesenet skal jakte. 74 prosent av sjåførene har ulovlig lav lønn. – Det skal vi ha slutt på, sier statsminister Erna Solberg.

– Der fikk jeg neglen langt ned i rillene på dekket. Det dekket er «neglegodkjent», sier Erna Solberg (H).

Hun og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er med Statens vegvesen på kontroll av trailere ved Taraldrud trafikkstasjon, 15 minutter utenfor Oslo sentrum.

De foretar nå et kraftfullt grep for å få mer lovlige tilstander i vogntogbransjen:

– Frem til nå er det Arbeidstilsynet som har hatt ansvaret for å sjekke sjåførenes lønns- og arbeidsforhold, sier Hauglie.

– Men gir vi også Statens vegvesen myndighet og ansvar til å gjøre det. Det er de som hver dag er ute og kontrollerer dekk og kvalitet: De skal i fremtiden samtidig sjekke om sjåførene også har papirene i orden når de gjelder lønn og andre arbeidsforhold, sier Hauglie.

Hun legger lite imellom:

– Det er for mye vill vest i denne bransjen. Arbeidstilsynet har gjennomført 2700 tilsyn mot bransjen. I 74 prosent av tilsynene med de utenlandske godstransportørene ble det funnet lavere lønn enn allmenngjort minstelønn. Tilsvarende tall for de norske sjåførene var 12 prosent.

GODKJENT: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og statsminister Erna Solberg sjekker mønsterdybde på dekk på Taraldrud trafikkstasjon. – Her får jeg hele neglen nedi, så dette dekket må kunne godkjennes, ler statsministeren. Hun fikk rett. Foto: Frode Hansen

Det er noen bransjer i Norge hvor såkalt sosial dumping har gjort at det er innført en minstelønn: Utenlandske arbeidstagere som kjører i Norge har så lav lønn, at det er innført en minstelønn.

For sjåfører er den nå 170 kroner i timen.

– Når over 70 prosent av de utenlandske sjåførene har lavere lønn enn det, så må vi gjøre noe, sier statsministeren.

– Dette handler om å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Men mer ordnede arbeidsforhold vil også kunne høyne sikkerheten på norske veier. Vi vil ikke ha utenlandske sjåfører på veiene, som kjører på slavekontrakter, sier Hauglie.

Lønnskamp – LO fornøyd

Det liker Hans-Erik Eriksen, som vinkes inn til kontroll.

– De lavtlønte utenlandske sjåførene ødelegger lønnsnivået i Norge. Når de norske selskapene som leier inn utenlandske transportører som har østeuropeiske sjåfører på luselønn, klarer ikke min arbeidsgiver å konkurrere.

– Hva er lønnen din?

– Jeg ligger over tariffen: 185 kroner timen.

Statsministeren sier situasjonen på norske veier er på bli bedre.

– Situasjonen er uholdbar. Derfor tar vi nå offensive grep for å rydde opp, sier statsministeren.

Den ene trekkvognen etter den andre glir sakte gjennom kontrollen. Noen blir tatt inn fordi dekkene er helt på grensen.

– Signaler vi har fått fra bransjen selv, er også positive. Bransjen ønsker nye tiltak for å stoppe de useriøse. Derfor skal Statens vegvesen og Arbeidstilsynet samarbeide mye tettere om å kontrollere kjøretøyene:

– Kontrollørene til Statens vegvesen skal få myndighet til også å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår når de er ute på veiene. Vegvesenet skal samle inn informasjonen, og så sende den til Arbeidstilsynet – som skal sjekke om det er brudd på regelverket, sier Hauglie.

– Hvis dere finner brudd; er det det polske vogntogselskapet eller er det det norske selskapet som har leid dem inn til hente to tonn med bananer, som får smellen?

– Vi legger opp til at både det norske og det polske selskapet skal straffes, sier Solberg.

OPP, OPP: Statsminister Erna Solberg drar seg opp for å besøke en sjåfør dere oppe i førerhuset. Foto: Frode Hansen

– Ved at Statens vegvesen får denne myndigheten, blir det langt flere kontroller enn i dag. Det betyr at vi lettere kan stoppe de useriøse, og sikre at de ansatte får lønnen de har krav på, sier Hauglie og legger til:

– Dette tiltaket vil også ha preventiv effekt. Skurkene skal vite at sjansen for å bli tatt øker drastisk.

Leder Jørn Eggum i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, er positiv.

– Hvis dette gjør at flere useriøse sjåfører stanses, så er det bra både for landets bilister; veiene kan bli tryggere – og for våre bedrifter og sjåfører, fordi det vil gi bedre konkurranseforhold.

Arbeidslivspakke

Regjeringen la tirsdag frem en rekke andre tiltak mot arbeidskriminalitet. Blant annet:

Ebevis – tjeneste for offentlige oppdragsgivere slik at de lettere kan finne fram til seriøse leverandører.







Sterkere kontroll og oppfølging av NAV-tiltak slik at de ikke utnyttes av kriminelle.

Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsetaten skal utarbeide en forebyggingsstrategi mot a-krim.

SJEKK: Kontrollør Lars Johansen i Statens vegvesen under et av vogntogene for blant annet å sjekke bremsene. Foto: Frode Hansen

Bedre informasjonsdeling mellom etatene.

Styrket håndheving av ulovlig innleie og økt offentlig kontroll med bemanningsforetak.

Mer effektiv inndragning av utbytte fra kriminelle virksomheter.

Målrettet informasjon til utenlandske arbeidstagere, slik at de kjenner sine plikter og rettigheter i det norske arbeidslivet.

Styrket europeisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet.