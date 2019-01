KOM INN TIL SLUTT: Sunnmørsdialekten ble nøkkelen til at Dag Inge Ulstein kom inn til sin første ordinære arbeidsdag som utviklingsminister i Utenriksdepartementet. Til høyre: KrF-nestleder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Trond Solberg, VG

Dobbeltgjenger-trøbbel for KrF-Ulstein – kom ikke inn til ny minister-jobb i UD

INNENRIKS 2019-01-27T07:35:22Z

GARDERMOEN (VG) Den nye statsråden Dag Inge Ulstein (KrF) ble litt paff på sin andre dag som utviklingsminister: Han ble stoppet i inngangen hos Utenriksdepartementet.

Vaktene ville forsikre seg om at det ikke var dobbeltgjengeren.

– Hei, det er altså jeg som er Dag Inge. Det er det mange som har lurt på, innledet Kristelig Folkepartis ferske statsråd i kongress-salen på landskonferansen på Gardermoen.

– Jeg er egentlig veldig glad for å ha fått en dobbeltgjenger. Det kan være jeg bør sende han karen fra NRK Satiriks på de mest belastede turene og til konfliktområder og sånn, fleipet Ulstein.

Han hadde selvsagt fått med seg dobbeltgjengeren som lurte VGTV på plassen foran Utenriksdepartementet sist tirsdag. Men Ulstein ble overrasket over at humor-stuntet fra NRKs satire-redaksjon fikk følger også på hans andre dag som minister:

– På dag nummer to ville de ikke slippe meg inn i UD. Det er helt sant. Jeg hadde med meg ID-kort og alt, fortalte Ulstein til stor glede for de 400 KrF-delegatene i salen.

Sunnmøring

Så fant han løsningen:

– Men så brukte jeg det «kortet» som jeg ikke har brukt før – det er at jeg ikke har bergensdialekt, sier Ulstein som er sunnmøring.

Komikeren som gestaltet den nye utviklingsministeren og lurte VGTVs reporter Espen Breivik sist torsdag, snakket til forskjell fra Ulstein – bergensdialekt.

La seg flat

Breivik tok stuntet med fatning og la seg paddeflat etter at han ble rundlurt på direkten tirsdag.

– Her gikk vi virkelig fem på. Han (komikeren) er virkelig helt lik. Han virket nervøs. Men det er utrolig godt gjennomført av Satiriks. De hadde tenkt på alt for å lure oss trill rundt. Vi holdt det gående en stund. Dette er ganske flaut, sa Breivik i et VGTV-innslag om lureri-stuntet.