Mener Erna ikke tar økte strømpriser på alvor: – Prøver å forskjønne situasjonen

I januar 2003 valgte daværende kommunalminister Erna Solberg å øke bostøtten for å hjelpe de som slet med strømregningene. Audun Lysbakken (SV) mener situasjonen nå er enda verre enn den gang.

– Hun prøvde å forskjønne situasjonen i Stortinget og få det til å se ut som vi er langt unna situasjonen vi har vært i før. Men tallene viser at det er dyrere strøm nå enn da Erna Solberg økte bostøtten i 2003. Likevel gjør hun ingenting, sier SV-lederen til VG.

På onsdag sa Lysbakken til VG at han ønsker en ekstra utbetaling til de med bostøtte nå som strømregningen er så høy. Han trakk frem at dette var noe regjeringen gjorde i 2011 da strømprisene også var høye.

– Folk fryser fordi de stenger av strømmen

Statsminister Erna Solberg (H) sa derimot til Stortinget at strømprisene måtte være høye over en lengre periode før de ville vurdere noe.

Hun la også til:

– Det er helt riktig at man i 2011 kopierte det Bondeviks andre regjering også gjorde da man hadde høy strømpris. Men på det tidspunktet var nok strømprisen høyere enn i dag.

Dette stusset de på i SV. Derfor tok partiet kontakt med NVE for å dobbeltsjekke tallene. De kom fram til at strømprisene var lavere da Erna selv kom med forslag om økt bostøtte i 2003 under Bondevik-regjeringen.

– Hun ga et feil inntrykk i Stortinget om at vi er i en mindre alvorlig situasjon enn før. Prisen er faktisk høyere, sier Lysbakken.

For å bedre situasjonen ønsker han konkrete tiltak til de som sliter med å betale strømregningene nå.

– Dette burde regjeringen være i gang med, isteden har beskjeden vært at man venter til prisen blir høyere.

Han opplyser om at forslaget fra SV er oppe til vurdering, men at han egentlig ønsker det skal legges til side - hvis regjeringen kommer med et eget initiativ som gjennomføres umiddelbart.

– Det er folk som fryser fordi de stenger av strømmen i boligen sin. Det er også mange andre som sliter med å få endene til å møtes, og som frykter regningene som kommer, forklarer SV-lederen.

Lysbakken mener det også bør vurderes å gi ekstra strømpenger til andre grupper enn de som får bostøtte, men som også sliter.

– Rett og slett fordi gruppen som får bostøtte har blitt så mye mindre under Erna Solberg, bør man se på flere grupper.

– Elavgiften har blitt kuttet i år. Er ikke det et tiltak som vil hjelpe?

– Poenget er at det vi trenger nå er en håndsrekning som merkes for dem som har minst. Derfor må vi ha en engangsutbetaling.

I 2011 var utbetalingen på 2500 kroner. Hva man skal ut med nå mener Lysbakken man burde diskutere.

Følger situasjonen tett

Statsminister Erna Solberg skriver i en e-post til VG at hun har forståelse for at strømregningen kan være en stor utgiftspost for mange.

– Vi er alle avhengige av strøm i vår hverdag. Det var også derfor den ikke -sosialistiske regjeringen ga ekstra støtte til familier som trengte det i 2003 da strømprisen var ekstraordinært høy. De rødgrønne gjorde tilsvarende noen år senere, skriver Solberg.

Hun forteller at da regjeringen høsten 2018 så at strømprisene kunne øke i år, valgte de å kutte el-avgiften, et forslag SV og Audun Lysbakken stemte mot i Stortinget.

– Samtidig må Lysbakken huske på at denne regjeringen har økt minstepensjonen til enslige alderspensjonister, og i år økte vi bostøtten. Dette kommer i tillegg til at vi kuttet el-avgiften ved inngangen av 2019.

Videre forteller Solberg at regjeringen følger situasjonen tett og vurderer tiltak dersom det er nødvendig.