SØNN OG FAR: Kjell Ingolf Ropstad (til venstre) har rukket å prate litt med pappa Bjørn under landskonferansen på Gardermoen i helgen. De kan bli KrFs nye maktduo: Junior blir trolig KrF-leder, mens senior fort kan bli sammenslåtte Agders første fylkesordfører etter høstens valg. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Pappa Ropstad: Kjenner ikke igjen bildet av Kjell Ingolf som mørkemann

INNENRIKS 2019-01-28T03:52:22Z

GARDERMOEN (VG) Bjørn Ropstad (61) er lokal KrF-høvding og pappa til Kjell Ingolf Ropstad (33). Han mener beskrivelsen av sønnen som mørkemann er skivebom.

Publisert: 28.01.19 04:52

Bjørn Ropstad er KrF-ordfører i sørlandskommunen Evje og Hornnes på 20. året. Så er han pappa til barne- og familieminister, småbarnsfar og trolig kommende Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad .

I et intervju med VG på KrFs landskonferanse søndag beskriver han hvordan han fra en pappas ståsted har sett sønnens nye tilværelse de siste månedene. Det har vært en erfaring han ikke har vært i nærheten av tidligere.

– Det har vært veldig spesielt og litt uvirkelig å følge ham fra sidelinjen de siste månedene. Vi er jo opptatt av hvordan det går med ham da, sier Bjørn Ropstad.

VG har tatt ham med inn i den fra før folketomme baren på KrF-hotellet ved Gardermoen. Det går i kaffe og enda mer kaffe.

- Har du vært rådgiver for sønnen din?

- Vi prater jo sammen ganske ofte. Jeg er ikke noen rådgiver, men det kan være enkelte ting han lurer på hvordan oppleves. Jeg forteller ham hva jeg hører for noe lokalt. Jeg har vært aktiv politiker i lang tid i kommunen og vet hva som rører seg, svarer Ropstad senior.

Lunt, rolig og sørlandsk.

Til høsten har han vært ordfører sammenhengende i fem fireårsperioder i Agder-kommunen. Ved siste valg hadde KrF 39 prosent oppslutning i Evje og Hornnes. Det er nok det nærmeste partiet kommer betegnelsen - en KrF-kommune.

Forskjellen fra «hjertet i Agder» som kommunen kaller seg - til den politiske stridssonen i hovedstaden, kan neppe bli særlig større.

Vondt for mange

– Har Kjell Ingolf blitt utsatt for mye du ikke hadde sett for deg de siste månedene?

– Jeg hadde aldri forutsett at oppmerksomheten om ham ble så enorm. Det skjedde jo noe med retningsvalget til partiet som gjorde at fokuset ble stort. Det ble veldig spesielt og tydelig. Det ble nok vondt for veldig mange. Vi er et lite sentrumsparti. Samtidig er vi personavhengige, men opptatt av å finne de beste løsningene, svarer Bjørn Ropstad.

– Har han fått for hardhendt behandling i media?

– Jeg kjenner ikke igjen bildet av Kjell Ingolf som mørkemann. Han er en blid og omgjengelig kar som ønsker det beste for alle. Det med mørkemann-stempelet kom litt uventet på meg. Jeg må innrømme det.

– Hva tenkte du umiddelbart da sønnen din sa dette på NRKs Debatten - om at klarer du ett barn, så klarer du to - om tvillingabort?

– Jeg kunne nok lese ut av situasjonen at det var noe som ble tatt tak i – og som kunne bli bråk av. Men jeg skjønte nok hva han var ute etter å formidle, nemlig hvor viktig tilretteleggingen og etterarbeidet er for å kunne ta imot flere barn i familien, svarer pappa Bjørn.

Han understreker at sønnen beklaget ordvalgene sine kort tid etter.

Blir trolig KrF-leder

Bjørn Ropstad er varsom med å snakke om at sønnen i tillegg til å være både barne- og familieminister og småbarnsfar - også høyst sannsynlig blir ny KrF-leder etter Knut Arild Hareide på landsmøtet til våren.

Men han ser at en jobb som fort kan nærme seg 300 prosents stilling, blir tøff.

– Er du bekymret for belastningen?

– Han brenner for oppgavene og den jobben han gjør. Men Kjell Ingolf setter partiet foran seg selv. Samtidig er han glad i familien og ønsker å være mest mulig sammen med både kone og datter. Han kommer nok til å prøve å skjerme seg så godt han kan. Det er veldig spennende hvordan han vil takle alt dette. Det er ikke tvil om at det er krevende. Han er nok en type som ønsker å gjøre en jobb best mulig, og er tross alt i sin beste alder rent fysisk. Han har nok også en evne som vi har i familien - til å slappe av og sove. Så er han fit for fight igjen.

– Hva er hans beste egenskap?

– Han er god til å ta ting lett, fange poengene, sammenfatte budskap. Han er også god til å huske og lese. I tillegg er han til stede når du snakker med ham. Der er han mye bedre enn meg.

– Hva kan han forbedre?

- Det er nok dette med å ta helt fri, koble ut. I hans jobb er han på hele tiden. Og det har jo bare blitt verre i det moderne mediesamfunnet. Du er tilgjengelig veldig ofte. Slik er det også i min jobb. Kan jeg få litt alenetid og hugge ved, da er det bra for meg.

– Kjell Ingolf skal ha vært talentfull som fotballspiller. Er du glad for at valgte politikk og ikke fotball?

– Jeg vet ikke om han hadde nådd så langt som fotballspiller. Han kommer nok til å bidra som politiker der han er nå på en god måte, bedre enn hvis han hadde blitt fotballspiller.

– Hvordan skal sønnen din få med seg rød side, de som ville regjere sammen med Ap - på et samlet KrF-lag fremover?

– Han er faktisk hverken rød eller blå, han er gul som KrF. Det vil folk oppdage når de lærer ham å kjenne. Men det vil nok ta tid. Husk, dette er ikke noe énmanns-prosjekt. Å få med seg hele laget er nok nøkkelen fremover. Vi må få partiorganisasjonen opp og stå. Vi er veldig avhengig av hverandre.

– Hvor stolt er du av at sønnen din har blitt statsråd og trolig blir ny partileder?

– Ja, det er faktisk helt uvirkelig. Det er klart jeg er stolt. Men vi har fire barn som alle har fått sine egenskaper. De betyr like mye alle sammen. For Kjell Ingolf betyr søsknene veldig mye. De går godt sammen, der er venner i voksen alder. Det var nok tøffere da de var små. Vi fikk tre barn på tre år, forteller Bjørn Ropstad.

– Vær deg selv

– Har du gitt ham noen faderlige råd i denne prosessen?

– Vær deg selv. Du kan ikke prøve å være noen annen. Du må fortsatt være deg selv.

– Kjell Ingolf ble kommunestyremedlem som 18-åring. Hvordan var det å ha sønnen din som medlem i din egen kommunestyregruppe?

– Både han og en bror ble innvalgt i kommunestyret. De måtte få lov til å mene og si det de ville. Jeg har lagt vekt på å være åpen for det. Vi opprettet jo også et Ungdommens kommunestyre, der ble Kjell Ingolf den første ordøreren. Da husker jeg at han kjempet for en ballbinge som han brant for å få på plass. Den fikk de i gjennom, og det var den første politiske seieren hans. Da skjønte han nok at han kunne få til en forandring som politiker.

Kjell Ingolf om pappa: Brukes som rådgiver

Kjell Ingolf Ropstad selv synes nok pappa Bjørn underspiller sin egen rolle som rådgiver.

– Han har betydd mye i den forstand at jeg kan ringe en som kan politikk, som kjenner mye folk og som vil deg vel uten noen andre underliggende motiver. Det har vært en veldig stor styrke. Jeg bruker han nok som rådgiver, ja. Vi snakker om både politiske avgjørelser - eller rett og slett hvordan vi har det i hverdagen.

– Din far er litt bekymret for belastningen du går i møte som statsråd, småbarnspappa og trolig KrF-leder?

– Jeg har vært veldig tydelig i alle sammenhenger om at jeg vil sette rammer rundt meg. Jeg ønsker jo å være en god far og ektemann. Men jeg ser at jobbene krever mye av meg. Derfor har jeg gitt beskjed til de rundt meg at jeg må skjermes.

Han pleier å si i diverse intervjuer at han kobler av med fotball, men det har gått opp for ham at det er det egentlig ikke så mye tid til.

– Jeg skal ikke nekte for at når det skjer så mye som i det siste, så har det vært krevende. Det har vært spesielt mye press de siste fire månedene. Men jeg synes det har gått bra.

– Din far mener beskrivelsen av deg som mørkemann er et feil bilde?

– Den debatten har blitt mer nyansert utover i den siste uken. Det er jeg takknemlig for. Det er helt greit at folk er saklig uenig med meg. Så er alle tjent med at den uenigheten vises på en grei måte uansett hvem det kommer fra.