Skudd på Jordal kan henge sammen med Lambertseter-skyting

Oslo-politiet tror det kan være en sammenheng mellom skudd som ble avfyrt på Jordal og skytingen på Lambertseter og Bjørndal ett døgn senere.

Flere beboere hørte skudd på Jordal ett døgn før de to andre skyteepisodene i hovedstaden. To døgn tidligere ble det funnet tomme haglhylser på bakken nær Jordal barnehage som er overlevert politiet , melder NRK .

– Vi kan ikke utelukke at disse hylsene har en kobling til Lambertseter-skytingen, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

Flere kilder antyder at skytingen dreier seg om en mangeårig konflikt. Skuddene på Jordal skjedde natt til søndag. Nærmere ett døgn senere ble det avfyrt skudd på åpen gate på Lambertseter, og to biler ble sett mens de forlot stedet. Ingen ble skadd, men tre menn ble pågrepet med våpen og narkotika i bilen. De er siktet for skytingen.

En annen person er også siktet i denne saken, mens to ble tatt inn til avhør før de ble løslatt av politiet. Disse har fortsatt status som siktet for brudd på våpenloven.

Noen timere senere, rundt klokka 6 mandag morgenen, ble en polsk mann skutt og drept på Bjørndal.

Mannen som meldte seg for politiet, en 32-åring med flere dommer for mindre alvorlige forhold, skal også kjenne flere av de siktede fra skytingen på Lambertseter. Flere av dem har bakgrunn i B-gjengen.

– Vi jobber ut fra en teori om at det er en kobling mellom skytingen på Jordal og på Lambertseter. Vi er opptatt av hva som skjedde før dette, mens vi etterforsker skytingen på Bjørndal noe isolert, sier Metlid.